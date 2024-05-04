Миасское «Торпедо» уступило «Химику» во Второй лиге чемпионата России

Южноуральская команда проиграла соперникам из Дзержинска со счетом 0:1

Футболисты миасского «Торпедо» уступили в гостевом поединке в группе «Серебро» Второй лиги А. Сегодня, 4 мая, южноуральская команда проиграла в гостях дзержинскому «Химику» со счетом 0:1. Все решил точный удар Даниила Котельникова в начале первого тайма. «Торпедовцы» потеряли возможность ворваться в группу лидеров турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Плотность в турнирной таблице в группе «Серебро» Второй лиги А такая, что каждый новый тур вносит свои коррективы в положении команд. И этот поединок имел большое значение для каждого коллектива. Миасское «Торпедо» в случае победы не только догоняло дзержинский «Химик», но и мог ворваться в тройку сильнейших в турнирной таблице. Хозяева поля также имели возможность в случае успеха войти в топ группы «Серебро».

Главный тренер «Торпедо» Владимир Федоров удивил выбором игроков в стартовый состав на матч. Так, с первых минут игру начали ряд футболистов, которые, как правило, выходят на замену. Среди них, например, Эдуард Рубчинский, Ефим Станиславчук и Алексей Мацигура.

В первые 15 минут матча шла борьба за территорию. Причем, «черно-белые» чаще гостили на половине поля соперника. Но до реальных голевых моментов дело не доходило. А на 18-й минуте хозяева открыли счет в матче. Владимир Марков выкатил мяч под удар Даниилу Котельникову. Тот здорово обработал снаряд и вторым касанием мощно пробил с линии штрафной. Голкипер «черно-белых» Алексей Поляков задел мяч, однако тот все же залетел в ворота — 1:0.

После забитого гола «Химик» стал чаще контролировать мяч. Причем, делал это умело, стараясь довести свои атаки до удара по воротам. Южноуральцы же не всегда легко проходили середину поля. А если и делали это, то упирались в плотные оборонительные редуты соперника.

К 30-й минуте «черно-белые» перешли к более массированным наступательным действиям. «Торпедовцы» провели три неплохие позиционные атаки, которые могли завершаться неприятностями у ворот «Химика». Но до голевых моментов дело не доходило. Опасным был разве что удар на добивании в исполнении Валерия Федосюка, однако мяч в створ ворот не попал. Интересно, что в первом тайме «черно-белые» ни разу не попали в створ, все четыре удара пришлись мимо ворот.

В перерыве штаб «черно-белых» произвел одну замену. Вместо Марка Аквазбы на поле вышел Александр Давыденко — игрок, возможно, менее техничный, чем Марк, но более скоростной. Увы, этот ход не сработал. Александр редко получал мяч и игру не обострил. «Черно-белые» вроде и неплохо комбинировали, но долгое время им так и не удавалось создать по-настоящему опасных моментов у ворот соперника.

Что касается «Химика», то хозяева поля играли по счету. Главным образом их задачей удержать преимущество и предельно аккуратно и надежно действовать в обороне. На 65-й минуте у «черно-белых» на поле появились Егор Поздняков и Владимир Ульяновский, которые сменили соответственно Ефима Станиславчука и Ивана Мацигуру.

Голевой момент миассцы создали-таки на 68-й минуте. Хитрый навес с левого фланга удался Дмитрию Кузьмину. Мяч едва не залетел «за шиворот» голкиперу Никите Шулкину. Вратарь «Химика» с трудом, но перевел мяч на угловой. В концовке гости пошли большими силами вперед, однако их финальный штурм успехом не увенчался.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 12-й тур.

4 мая. «Химик» (Дзержинск) — «Торпедо» (Миасс) — 1:0.

Голы: Даниил Котельников, 18 (1:0).

В следующем, 13-м туре, миасское «Торпедо» сыграет домашний поединок — 11 мая «черно-белые» примут на своем поле омский «Иртыш».