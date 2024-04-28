Футболисты «Торпедо» сыграли безголевой матч с клубом «Машук-КМВ» во Второй лиге

Команда из Миасса не знает поражений в четырех матчах в группе «Серебро»

Футболисты миасского «Торпедо» и пятигорского «Машука-КМВ» разошлись миром в 11-м туре в группе «Серебро» Второй лиги. Сегодня, 28 апреля, они сыграли вничью 0:0. В компенсированное арбитром время едва не достиг цели удар Дениса Замятина. Это уже четвертый матч подряд, в котором южноуральская команда не знает поражений, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате команды уже встречались друг с другом. И подарили зрителям в Пятигорске шикарный матч, в котором «черно-белые» в концовке вырвали победу — 3:2. Победный гол тогда на предпоследней минуте в красивом сольном проходе забил вышедший на замену Владимир Ульяновский.

В ответном поединке в Миассе такого лихого сюжета и драматургии не было. За 90 минут игры команды так и не смогли забить хотя бы один гол. Хотя и были близки к тому, чтобы поразить ворота соперника. У «Торпедо» самый реальный шанс отличиться был в дебюте матча, когда Евгений Черкес здорово разобрался в ситуации, и бил, казалось наверняка — голкипер пятигорцев с трудом парировал удар.

Но в целом, гости выглядели свежее. Они чаще угрожали воротам соперника. На 57-й минуте в убойной позиции оказался Марат Тлехугов. Но принял нелогичное решение, так и не было понятно — то ли головой он хотел отправить мяч в ворота, то ли делал скидку на партнера. Запомнился также отличный удар из-за пределов штрафной в исполнении Ислама Пекова.

И все же футболисты подарили болельщикам в Миассе огненную концовку. Сначала заставил зрителей дружно охнуть Раджаб Гусенгаджиев. В слаломном проходе он оставил в дураках трех защитников миасского клуба. Однако голкипер «черно-белых» Алексей Поляков оказался умнее (или мастеровитей?) и спас команду от гола.

Ну, а уже в компенсированное время супермомент возник после того, как Владимир Ульяновский убежал в прорыв по флангу и сделал отличную передачу в центр штрафной площадки. Денис Замятин подстроился под мяч и эффектно в прыжке в касание бил классно, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 11-й тур.

28 апреля. «Торпедо» (Миасс) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:0.

В следующем туре «черно-белые» сыграют в гостях 4 мая с командой «Химик» из Дзержинска.