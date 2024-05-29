Футбольный клуб «Торпедо» прервал серию из пяти поражений подряд во Второй лиге

Команда из Миасса на своем поле выиграла у «Химика» из Дзержинска со счетом 2:0

Футболисты миасского «Торпедо» одержали долгожданную победу в группе «Золото» Второй лиги А. Сегодня, 29 мая, южноуральцы выиграли домашний поединок у «Химика» из Дзержинска со счетом 2:0. Они прервали серию из пяти поражений кряду. Авторами забитых голов стали Марк Аквазба и Владимир Ульяновский, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра началась с неприятного эпизода. Уже в самом дебюте матча произошло жесткое столкновение, в результате которого не смог продолжить игру форвард гостей Дмитрий Меренчуков. В игровом эпизоде голкипер «черно-белых» Владимир Поляков в самоотверженном броске выбил мяч за боковую линию, но при этом нанес сильный удар в голову форварду «Химика».

На какое-то время Дмитрий Меренчуков даже потерял сознание. Судья остановил игру, а футболиста на карете «Скорой помощи» его увезли с поля. К счастью, как выяснится позже, игрок пришел в себя.

А на 15-й минуте хозяева поля забили долгожданный гол. Дмитрий Кузьмин получил длинный заброс на фланге и тут же переадресовал мяч в центр штрафной — Марк Аквазба в касание переправил снаряд в ворота. 1:0. Почти тут же «торпедовцы» могли забивать еще, однако Денис Замятин затянул с передачей на партнера после опасного прорыва по флангу.

Впрочем, гости тоже не отсиживались в своей штрафной и периодически угрожали воротам соперника. Дважды на острие атаки оказывался Артем Широков. В первом случае он опасно бил из-за пределов штрафной (мяч пролетел выше ворот), во втором — после его удара мог на добивании забивать Алексей Сергиенко (кожаный снаряд в створ ворот не попал).

И все же куда активнее и опасней действовали в первом тайме хозяева поля. Они контролировали мяч, чаще угрожали воротам соперника. Но извлечь выгоды из территориального преимущества не смогли.

Веселым и зрелищным получился второй тайм. Игра пошла на встречных курсах. Очень опасно было у ворот «Торпедо». Гости здорово действовали в позиционных атаках, разыгрывали мяч и старались завершать свои комбинациями ударами по воротам. Но одна из редких вылазок «черно-белых» закончилась тем, что судья поставил на «точку». Увы, Денис Замятин пенальти не забил. Эффектный сэйв удался голкиперу «Химика» Никите Шулкину.

Команда из Дзержинска еще большими силами пошла вперед. И теперь уже вратарю «черно-белых» все чаще и чаще приходилось вступать в игру. Очень опасно бил со штрафного Алексей Сергиенко, в убойной позиции наносил удар Никита Абрамушкин. Казалось, вот-вот и защита миассцев дрогнет.

И все же «Торпедо» сумело довести матч до победы, а в самой концовке Владимир Ульяновский после флангового навеса Дениса Замятина установил окончательный счет — 2:0. Футболисты миасского клуба прервали сразу две неудачные серии: восемь матчей без побед и пять поражений кряду.

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29 мая. «Торпедо» (Миасс) — «Химик» (Дзержинск) — 2:0.

Голы: Марк Аквазба, 17 (1:0); Владимир Ульяновский, 85 (2:0).

«Торпедо» не сдается и продолжает борьбу за сохранения места в группе «Золото». В следующем туре южноуральцы сыграют на своем поле 2 июня с брянским «Динамо». Завершат они турнир гостевым поединком с ФК «Калуга». Эта игра состоится 9 июня.