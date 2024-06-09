Футболист миасского «Торпедо» сотворил шедевр во Второй лиге (ВИДЕО)

Ефим Станиславчук сделал самый красивый пас сезона-2023/2024

Футболисты миасского «Торпедо» завершили весеннюю часть сезона-2023/2024 во Второй лиге А. В группе «Серебро» в заключительном туре южноуральцы хлопнули дверью, выиграв в гостях у ФК «Калуга» со счетом 3:1 и заняли 9-е место в итоговой таблице. Роскошную результативную передачу совершил полузащитник «черно-белых» Ефим Станиславчук — претендент на самый красивый пас сезона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

С турнирной точки зрения матч имел не самое важное значение для обеих команд. Миасское «Торпедо» в случае победы могло уйти с последней строчки в таблице. Ну и хлопнуть дверью под занавес сезона, получив заряд бодрости и хорошего настроения перед непродолжительными каникулами.

Что касается хозяев поля, то они уже обеспечили себе место в топ-4 и гарантировали себе старт осенью в группе «Золото». По всей видимости, этот факт стал определяющим в отчетном матче. Немотивированные калужане начали поединок из рук вон плохо. Уже в самом дебюте они пропустили гол. И он достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее.





В игровом эпизоде мастер-класс продемонстрировал полузащитник «торпедовцев» Ефим Станиславчук. Получив передачу от партнера на своем поле, он хитро ушел от опекуна и выдал изумительный пас вразрез на форварда Владислава Шпитального, оставив в дураках всю центральную ось обороны соперника. Последний, выбежав на рандеву с голкипером, уверенно его переиграл, сделав счет 0:1.

На 26-й минуте «черно-белые» удвоили преимущество. На сей раз отличный навес со штрафного исполнил Егор Поздняков. Но надо отметить и классную игру головой Владимира Ульяновского — 0:2. По сути, два острых выпада южноуральцев завершились взятием ворот.

Калужане в первом тайме 70% владели мячом, но никакой выгоды из этого не извлекли. Удивительно, но владея таким игровым преимуществом, хозяева поля умудрились лишь один раз нанести удар в створ ворот. В этом эпизоде на хорошей позиции оказался Данил Новиков, но не смог в ближнем бою переиграть Романа Ковалева.

После перерыва характер игры не изменился. Хозяева все так же безуспешно пытались взять штурмом оборонительные редуты соперника. В дебюте второго тайма дважды на ударной позиции оказывался вышедший на замену Максим Ставцев. Несколько раз калужане пытались поразить ворота с дальней дистанции. А затем пропустили еще один гол.

На сей раз на оперативный простор выбежал Владимир Ульяновский. Форвард «черно-белых» сблизился с вратарем и не пожадничал, отдав пас на свободного Владислава Шпитального. Тому оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам — 0:3.

На 75-й минуте хозяева поля забили-таки гол престижа, но и он был отменен — линейный арбитр справедливо зафиксировал офсайд. И все-таки они не ушли с поля без забитого мяча. Уже в компенсированное время Иван Козлов нанес точный удар из пределов штрафной под перекладину, установив окончательный счет в матче — 1:3.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 18-й тур.

9 июня. ФК «Калуга» — «Торпедо» (Миасс) — 1:3.

Голы: Владислав Шпитальный, 14 (0:1); Владимир Ульяновский, 26 (0:2); Владислав Шпитальный, 58 (0:3); Иван Козлов, 90+3 (1:3).





Футбольный клуб «Торпедо» в своем дебютном сезоне во Второй лиге А не смог решить поставленную задачу, финишировав лишь на предпоследнем, 9-м месте. И все же миасская команда, несмотря на скромные финансовые возможности, показала, что может на равных бороться за высокие места в группе «Серебро». Осенью «черно-белые» сыграют в той же лиге в осенней части сезона-2024/2025.