Миасское «Торпедо» одержало первую победу на старте сезона во Второй лиге

Южноуральцы выиграли у курского «Авангарда» на выезде со счетом 2:1

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса одержал первую победу на старте сезона-2025/2025. Сегодня, 26 июля, южноуральцы выиграли во Второй лиге в гостях у курского «Авангарда» со счетом 2:1. Победу «черно-белым» принес Денис Замятин, забивший гол с пенальти за 10 минут до финального свистка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра «торпедовцев» в первом тайме приятно удивила. И дело даже не в том, что команда забила быстрый гол. Кстати, получился он классный, став результатом сыгранных командных действий. Дмитрий Павлов отдал хороший проникающий пас в штрафную, мяч на правом фланге принял Денис Замятин и переадресовал снаряд вдоль линии вратарской на никем не прикрытого Валерия Федосюка. Защитнику «черно-белых» не составило труда поразить пустой угол ворот — 1:0.

Главным откровением стало то, что «торпедовцы» показали хорошую игру «первым номером». Даже забив гол, они не отдали инициативу, а продолжали контролировать мяч, искали счастье у чужих ворот. Дирижером атак «черно-белых» выступил 20-летний полузащитник Дмитрий Павлов. Он здорово ассистировал партнерам, когда нужно было — придерживал мяч и в целом принимал правильные решения.

Временами миассцы включали высокий прессинг, не давая соперникам развивать свои атаки. За весь первый тайм у хозяев были, пожалуй, лишь два хороших подхода к штрафной соперника. И то один из них «привезли» соперники, когда голкипер Роман Ковалев с мячом выбежал за пределы штрафной. К счастью, куряне реализовать штрафной удар не смогли — мяч после удара Владислава Игнатенко приняла «стенка».

А спустя пару минут «Авангард» сравнял счет. Хозяева здорово разыграли угловой — все тот же Игнатенко не стал делать навесную передачу, а скинул мяч назад на защитника Дениса Козырева. Тот в касание сделал пас в штрафную, где расторопнее соперников оказался форвард Денис Бескоровайный — 1:1.

Примерно равным и обоюдоострым получился второй тайм. Чуть активнее в атаке действовали «черно-белые», в составе которых выделялся Григорий Борисенко. В середине тайма он оказался на хорошей позиции и мог выводить команду вперед. Увы, мгновением ранее судья зафиксировал офсайд.

«Черно-белые» хорошо задействовали фланги, главным образом правый, где не знал усталости Денис Замятин. Вингер южноуральцев несколько раз делал потенциально опасные прострелы в центр штрафной. Хороший удар с 18 метров наносил Дмитрий Павлов — чуть выше ворот.

И все же активность «торпедовцев» была вознаграждена. На 80-й минуте защитники хозяев вынуждены были фолить на убежавшем в отрыв Григории Борисенко. Стопроцентный пенальти! Капитан «черно-белых» Денис Замятин с «точки» был точен — 2:1. Уйти от поражения хозяева не смогли — заслуженная победа южноуральцев!

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». 2-й тур

26 июля. «Авангард» (Курск) — «Торпедо» (Миасс) — 1:2.

Голы: Валерий Федосюк, 14 (0:1); Денис Бескоровайный, 44 (1:1); Денис Замятин, 81 (1:2) — с пен.

В следующем матче чемпионата миасское «Торпедо» сыграет на своем поле. В 3-м туре наша команда примет 2 августа соперников из столичного клуба «Родина-2».

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).