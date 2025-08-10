Футболисты миасского «Торпедо» закрепили статус самой миролюбивой команды

Южноуральская команда сыграла вничью в трех из четырех матчей на старте Второй лиги

Футбольный клуб «Торпедо» в очередной раз сыграл вничью во Второй лиге А. В группе «Серебро» южноуральцы в четвертом туре разошлись миром с ФК «Калуга» — 1:1. Это уже третий ничейный исход для «черно-белых» на старте турнира. С учетом прошлого сезона миасский коллектив закрепил за собой статус самой миролюбивой команды Второй лиги А, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Миасское «Торпедо» на правах хозяев поля смотрелось в матче симпатичнее. Уже в первом тайме «черно-белые» создали несколько неплохих моментов для взятия ворот. Но ограничились лишь одним забитым голом. Его автором стал полузащитник Виталий Цикишев, оказавшийся на острие атаки. Но отметим и результативные действия Алексея Амелина. Опорник южноуральцев поборолся за мяч в чужой штрафной и с правого фланга сделал хороший прострел вдоль ворот.

ФК «Калуга» попыталась было перехватить инициативу во второй тайме. Но создали гости, пожалуй, лишь одну реальную возможность сравнять счет, когда на хорошую позицию для удара вышел Никита Кузин. В этом эпизоде блестяще сыграл на линии ворот голкипер «торпедовцев» Роман Ковалев.

Матч шел к своему логическому завершению. И тут за дело взялся снайпер калужан Иван Матюшенко. Матерый и опытный волк создал себе момент из ничего. А еще нашел возможность пробить с острейшего угла по воротам, застав врасплох всю оборону соперника — 1:1. Произошло это за 12 минут до конца основного времени матча.

Хозяева поля устроили финальный штурм ворот, подав за 4 минуты несколько угловых. В одном из них мог все решать вышедший на замену Владимир Попов, однако защитники заблокировали его удар, не дав форварду стать героем матча. В итоге боевая ничья. И в целом, пожалуй, заслуженная.

«Хорошая игра получилась, соперник интересный — сам играет, и дают это делать другим. И все же, мне кажется, у нас больше было подходов и возможностей забить. Надо работать над реализацией моментов», — подвел итог матчу на пресс-конференции главный тренер «Торпедо» Владимир Федоров.

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». 4-й тур.

9 августа. «Торпедо» (Миасс) — ФК «Калуга» (Калуга) — 1:1.

Голы: Виталий Цикишев, 43 (1:0); Иван Матюшенко, 78 (1:1).

В следующем матче наша команда сыграл в гостях 16 августа во Владивостоке с «Динамо» во главе с челябинцем Михаилом Сальниковым.

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).