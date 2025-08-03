Футбольный клуб «Торпедо» сыграл вничью с лидером Второй лиги

Миасская команда отобрала очки у «Родины-2» в группе «Серебро» — 1:1

в группе «Серебро» Второй лиги А. Лидер турнира владел территориальным преимуществом, открыл счет в матче. Но не сохранил победный счет, в составе «черно-белых» первый гол на профессиональном уровне забил вышедший на замену Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Не успели обе команды провести и по полноценной атаке, как хозяева могли (и должны были!) открывать счет в матче. Алексей Амелин сделал хороший вертикальный пас в штрафную соперника, там Денис Рубанов поборолся за мяч в противоборстве с Николаем Придавой, но бесхитростно и слабо пробил, оставшись наедине с голкипером «Родины-2» Ринатом Шакеровым.

На гостей этот эпизод подействовал в лучшую сторону. Они взяли под контроль мяч, отодвинули игру от своих ворот. Были у них несколько неплохих подходов к воротам «черно-белых», однако по-настоящему голевых моментов создать не смогли. Более того, в одной из контратак едва не достиг цели удар Григория Борисенко.

Не изменился характер матча и во втором тайме. В нем столичная команда также владела территориальным преимуществом. Логично, что именно москвичи и открыли счет в матче. Сначала хороший момент был у Егора Ларионова, однако мяч после его удара угодил в штангу. Защитникам «Торпедо» не удалось вынести кожаный снаряд подальше от своих ворот. В итоге ударом через себя гол-красавец из пределов штрафной забил Глеб Князев — 0:1.

После забитого гола «Родина-2» не стала отходить назад, а продолжила играть в том же ключе. Отличный момент был у того же Глеба Князева, который мог оформлять дубль. Миасский коллектив вынужден был играть на контратаках. Одна из них завершилась взятием ворот. Грубейшую ошибку в обороне совершил Николай Придава, ему этот матч явно не удался. В безобидной ситуации он неудачно отдал пас назад — мяч перехватил Владимир Попов. Форвард «черно-белых» раскачал защитника, и хлестким ударом отправил мяч в угол ворот — 1:1.

Матч так и закончился, хотя обе команды могли склонить чашу весов в свою пользу. У «Торпедо» хороший момент для взятия ворот упустил Григорий Борисенко, у «Родины-2» мог забивать Даниэль Свинцов.

«Игра прошла в непростых погодных условиях, сложно бегать по такой жаре. Наша команда в большей степени оборонялась, мы к этому были готовы. Соперники больше владели мячом, мы старались проводить быстрые атаки, в одной из них забили гол. Ничья — положительный для нас результат, отобрали очки у лидера турнира, сильного соперника», — отметил на пресс-конференции после матча главный тренер ФК «Торпедо» Владимир Федоров.

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». 3-й тур.

2 августа. «Торпедо» (Миасс) — «Родина-2» (Москва) — 1:1.

Голы: Глеб Князев, 57 (0:1); Владимир Попов, 74 (1:1).

«Родина-2», несмотря на ничью, сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице группы «Серебро». Миасский коллектив опустился на четвертую позицию, отставая от лидера на 2 очка. В следующем туре «Торпедо» принимает на своем поле 9 августа ФК «Калуга».

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).