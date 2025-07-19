Футболисты миасского «Торпедо» открыли новый сезон результативной ничьей

Южноуральская команда в группе «Серебро» Второй лиги А разошлась миром с ФК «Муром» — 2:2

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса открыл новый сезон во Второй лиге А домашним поединком с ФК «Муром». Сегодня, 19 июля, южноуральцы сыграли вничью в группе «Серебро». Хозяева поля уступали соперникам в счете 0:2, но выровняли положение. В компенсированное арбитром время помог «черно-белым» уйти от поражения защитник Евгений Лопатько, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начали поединок «черно-белые» неудачно, пропустив гол уже на 2-й минуте встречи. Гостям удалась быстрая контратака, в которой проявил свои снайперские качества левый полузащитник Сергей Ильин. Получив мяч в центре поля, он бросился в отрыв, обыграл защитника и с острого угла поразил ворота соперника. Отметим, что не лучшим образом в этом эпизоде сыграл опекавший его Дмитрий Кузьмин, который «купился» на обманный финт оппонента.

На 38-й минуте гости удвоили преимущество. И вновь не обошлось без ошибки обороны «черно-белых». На этот раз сплоховал Евгений Лопатько, упустивший из виду своего визави. Выбежавший на рандеву с голкипером Никита Рожков запустил ему за «шиворот» — 0:2. Три минуты спустя муромчане организовали еще одну быструю контратаку, которую из убойной позиции завершал Егор Тетерлев. К счастью для автозаводцев, мяч угодил в перекладину.

Впрочем, еще до перерыва «черно-белые» сократили разрыв в счете. Символично, что сделал это Дмитрий Кузьмин. Он удачно подключился к атаке и мощно пробил в ближний угол, реабилитировавшись за ошибку в дебюте встречи — 1:2.

Во втором тайме хозяева поля играли лучше, с акцентом на атаку. Хорошие моменты для взятия ворот были у Дмитрия Осипова и Дениса Замятина. В первом случае выручил вратарь соперника, во втором — мяч пролетел рядом со штангой.

Ну а в самой концовке «черно-белые» добились-таки своего. И вновь героем эпизода стал футболист, который ранее был виноват в пропущенном голе. Речь о Евгении Лопатько, именно он оказался в нужное время в нужном месте, сравняв счет. Но благодарить защитник должен в первую очередь Григория Борисенко. Тот накрутил оппонента на фланге, ушел от опеки и сделал классный прострел в центр штрафной на партнера по команде. Итоговый счет — 2:2.





Футбол. Чемпионат России. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». 1-й тур.

19 июля. «Торпедо» (Миасс) — ФК «Муром» — 2:2.

Голы: Сергей Ильин, 2 (0:1); Никита Рожков, 38 (0:2); Дмитрий Кузьмин, 44 (1:2); Евгений Лопатько, 90+1 (2:2).

В следующем туре «черно-белые» сыграют матч на выезде — 26 июля им предстоит провести непростой поединок в Курске с местным «Авангардом».

Фото: Дмитрий Гостев для пресс-службы ФК «Торпедо».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).



