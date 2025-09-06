Миасское «Торпедо» одержало минимальную победу над «Авангардом» в Первой лиге

Единственный мяч забил Дэнис Файзуллин, а в концовке голкипер Роман Ковалев отразил пенальти

Футболисты миасского «Торпедо» одержали непростую победу над аутсайдером группы «Серебро» во Второй лиге. Южноуральцы выиграли со счетом 1:0 у курского «Авангарда», а единственный гол в матче забил Дэнис Файзуллин. В конце матча помог «черно-белым» одержать победу голкипер Роман Ковалев, отразивший пенальти, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Миасское «Торпедо» к очному противостоянию с «Авангардом» подошло в хорошем настроении. Южноуральцы одержали две победы подряд и таким образом поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. Куряне ее замыкали. Казалось бы, фаворит в этом противостоянии был очевиден. Но не тут-то было.

В первом тайме хозяева больше владели мячом, имели больше подходов к штрафной соперника. Вот только до голевых моментов дело не доходило. Можно вспомнить разве что слаломный проход Дэниса Файзуллина. Защитники его свалили у линии штрафной, фол очевиднейший. Но судейский свисток почему-то промолчал.

Футболисты «Авангарда» больше играли «вторым номером», и в трех случаях могли открывать счет в матче. Прицельный удар из-за пределов штрафной наносил Владислав Игнатенко. С правого фланга опасно бил Артем Надольский, а в концовке тайма красиво закручивал мяч в правую «девятку» Никита Хват.

Во всех трех случаях «черно-белых» спас Роман Ковалев. Он безусловный лидер группы «Серебро» по количеству сэйвов. Их у него перед этим матчем набралось аж 11. И нет никаких сомнений, что он упрочит лидерство по этому показателю.

Куда больше событий случились во втором тайме, особенно огненной получилась концовка. На 72-й минуте не забил пенальти вышедший на замену Денис Замятин. Бил он с «точки» здорово, но еще лучше сыграл голкипер гостей Егор Скоробогатько.

Впрочем, один из лидеров миасского клуба спустя 7 минут реабилитировался. Именно он выдал зрячий пас с правого фланга в центр штрафной. Передачу замкнул Дэнис Файзуллин — безусловно, лучший игрок матча в составах обеих команд — 1:0 на 79-й минуте.

Матч шел к своему логическому завершению и тут вновь в его ход вмешались судьи. Вологодский судья Артем Смолин умудрился увидеть фол там, где его не было. И указал на «точку». К счастью, справедливость восторжествовала — голкипер «Торпедо» Роман Ковалев в очередной раз спас команду, отразив пенальти. 1:0 — трудовая победа миасского коллектива.

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». 8-й тур.

6 сентября. «Торпедо» (Миасс) — «Авангард» (Курск) — 1:0.

Гол: Дэнис Файзуллин, 79 (1:0).

Наша команда закрепилась в группе лидеров группы «Серебро». Впереди у южноуральцев два гостевых поединка. В первом из них «Торпедо» сыграет 14 сентября в Москве с «Родиной-2».

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).