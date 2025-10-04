Футболисты миасского «Торпедо» потерпели поражение от «Кубани» во Второй лиге

И прервали результативную серию из шести матчей с набранными очками

Футбольный клуб «Торпедо» неудачно совершил выезд в Краснодар, потерпев поражение от «Кубани» во Второй лиге А. Южноуральцы уступили со счетом 1:2 и прервали серию из шести матчей кряду с набранными очками. Несмотря на поражение, они сохранили место в тройке сильнейших и уже в следующем матче могут оформить путевку в группу «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый тайм получился богатым на события. Уже на 10-й минуте хозяева поля открыли счет в матче, а сделал это Илья Мосейчук после роскошной разрезающей передачи Игоря Безденежных.

Вообще, кубанцы в первые полчаса игры действовали куда острее и быстрее. Большую опасность для соперника таили их контратаки. Как минимум три из них вполне могли завершаться взятием ворот. Футболисты «Торпедо» отдали сопернику середину поля, слишком многое им позволяли при начале атак.

Впрочем, еще в первом тайме «черно-белые» сравняли счет в матче. Успех им принес вброс аута. Михаил Кузьмин запульнул мяч в центр штрафной, а там мяч от головы защитника хозяев Евгения Осипова залетел в сетку ворот — 1:1. Под занавес тайма «Кубань» забила второй гол — классным прямым ударом со штрафного пробил Игорь Безденежных. Голкипер миассцев Роман Ковалев среагировать не успел — 2:1.

Второй тайм стал уже не таким событийным. Хозяева поля удерживали победный счет, гости безуспешно пытались его сравнять. У «торпедовцев» вроде и были несколько хороших подходов, но этого было мало для того, чтобы добиться успеха. В итоге за весь матч они так ни разу и не попали в створ ворот. Так матчи не выигрываются...

Футбол. Вторая лига А. Группа «Серебро». Сезон-2025/2026.

4 октября. «Кубань» (Краснодар) — «Торпедо» (Миасс) — 2:1.

Голы: Илья Мосейчук, 10 (1:0); Евгений Осипов, 31 (АГ, 1:1); Игорь Безденежных, 43 (2:1).

«Торпедо» прервало серию из шести матчей подряд с набранными очками. Но сохранило за собой третье место в турнирной таблице. На финише осенней части сезона южноуральцам осталось провести два матча. Ключевым станет следующий матч, в котором наша команда примет омский «Иртыш». В случае победы миассцы оформят выход в группу «Золото».

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).