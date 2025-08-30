Дэнис Файзуллин принес победу «Торпедо» в гостевом поединке Второй лиги

Футбольная команда из Миасса выиграла сложнейший матч у «Иртыша» — 1:0

Футбольный клуб «Торпедо» одержал важнейшую победу во Второй лиге А. Команда из Миасса выиграла в гостях у омского «Иртыша» в группе «Серебро» со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил новобранец «черно-белых» Дэнис Файзуллин. Не помог сопернику сравнять счет и судья Роман Труханович, который принял несколько странных решений в пользу хозяев поля, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Играть в Омске любой команде всегда непросто. И в первую очередь из-за особенностей домашнего стадиона сибирского клуба. Дело в том, что «Иртыш» проводит свои поединки в крытом манеже с искусственным газоном. А это, можно сказать, как бы другой футбол. Игроки «Иртыша» априори получают небольшое преимущество перед соперниками, потому что привыкли играть в таких условиях, они им привычнее и роднее.

Возможно, именно поэтому хозяева поля лучше провели первую половину матча. Они больше владели мячом, чаще подходили в штрафной соперника. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если учесть, что южноуральский коллектив любит играть «вторым номером», на контратаках.

Первый тайм получился, откровенно говоря, скучным. На двоих команды создали лишь один по-настоящему опасный голевой момент. Случился он на 33-й минуте, когда Илья Крылов бил в упор головой после навеса с левого фланга. К счастью для «черно-белых» голкипер Роман Ковалев оказался на высоте, совершив крутейший сэйв.

Был, правда, у сибиряков и еще один потенциально опасный голевой момент, когда на 42-й минуте они получили право на штрафной с убойной позиции. Мяч после удара Романа Янушковского угодил в «стенку», а на добивании Артемий Малеев послал кожаный снаряд в притирку со штангой. Вот, собственно, и все главные события первого тайма. Отметим, что в самой его концовке миассцы получили три желтые карточки.

Зато после перерыва случилось важное событие. На 49-й минуте был открыт счет в матче, причем забили гол гости! В очередной раз здорово в подыгрыше сыграл центрфорвард Денис Рубанов. Возможно, он и не планировал ассистировать партнеру, а хотел обработать мяч для себя на ход. Но ворвавшийся в штрафную Дэнис Файзуллин классно обработал кожаный снаряд и с носка мастерски отправил его в ближний угол ворот впритирку со штангой — 1:0 в пользу «черно-белых»!

Пару минут спустя случился еще один важнейший эпизод в матче. Неугомонный Денис Рубанов выбежал на рандеву с голкипером хозяев, прокинул себе мяч на ход и рухнул на газон после контакта с Владиславом Полетаевым. Даже по картинке с телетрансляции было очевидно, что вратарь «Иртыша» нарушил правила. Причем, его вполне можно было бы наградить «горчичником» за грубость. Но... Судейский свисток Романа Трухановича почему-то промолчал. То ли совести у него не хватило принять справедливого решения, то ли к окулисту не мешало бы обратиться. Рискну предположить, что ближе к истине первый вариант.

Так или иначе, но пару минут спустя «человек в черном» вручил желтую карточку главному тренеру «Торпедо» Владимиру Федорову. Тот не сдержал эмоций и при удобном случае высказал судье все, что он о нем думает (в какой это было форме — остается только догадываться).

Так или иначе, а игра стала нервной, с большим количеством фолов и срывов атак. Кстати говоря, на 73-й минуте Рубанов и Полетаев вновь встретились друг с другом. Голкипер «Иртыша» далеко вышел из ворот, чтобы сыграть роль последнего защитника. До мяча он добрался, но со всей дури скосил форварда «черно-белых». Вроде и игровой эпизод, но осадочек остался. Было бы высшей степенью несправедливости, если бы сибиряки смогли сравнять счет.

К счастью, этого не произошло. «Торпедо» сохранил победный счет. Ценой синяков и ссадин, ушибов и повреждений наши парни добыли важные 3 очка и приблизились к группе лидеров, опередив «Иртыш» в турнирной таблице.

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». 7-й тур.

30 августа. «Иртыш» (Омск) — «Торпедо» (Миасс) — 0:1.

Гол: Дэнис Файзуллин, 49 (0:1).

В следующем туре миасское «Торпедо» сыграет на своем поле — 6 сентября «черно-белые» на стадионе «Труд» принимают аутсайдера турнира курский «Авангард». И это хороший шанс взять «дежурные» 3 очка, если выйти на поле предельно мотивированными и с должным настроем.

Фото: пресс-служба ФК «Иртыш» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).