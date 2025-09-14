Футболисты «Торпедо» разошлись миром с дублем «Родины» во Второй лиге

Миасская команда, оставшись в меньшинстве, сохранила ничейный счет — 0:0

Миасский футбольный клуб «Торпедо» в очередном туре Второй лиги А сыграл вничью с «Родиной-2» — 0:0. В дебюте второго тайма южноуральцы остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Кирилл Кирянин. Подопечные Владимира Федорова сохранили ничейный счет и сохранили за собой место в группе лидеров чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Миасское «Торпедо» здорово проводит осеннюю часть сезона-2025/2026. В последних трех матчах южноуральцы одержали три победы и взобрались аж на вторую строчку в турнирной таблице группы «Серебро». И за 6 туров до финиша они сохраняют хорошие шансы на повышение в классе — то есть переход в группу «Золото».

Но для этого им нужно успешно завершить осеннюю часть чемпионата. И стараться цепляться за очки с прямыми конкурентами за повышение в классе. В этой связи игра с «Родиной» имела важное значение.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев. Они больше владели мячом, совершили несколько неплохих подходов к штрафной соперника. Особенно активным в их составе был Максим Данилин. Это он исполнил хорошую навесную передачу на Артема Бирюкова. К счастью для футболистов в черно-белой форме, полузащитник «родных» до мяча не дотянулся.

Спустя пару минут уже сам Данилин оказался на острие атаки, но с острого угла пробил по воротам неудачно. Он же опасно бил с близкого расстояния. Что касается миасского коллектива, то запомнился удар с дальней дистанции Дениса Замятина. А еще Дэнис Файзуллин хитро закручивал мяч в «девятку», однако голкипер «Родины-2» Данил Ладоха был надежен.

Столичный клуб активней был и во втором тайме. Этому поспособствовал эпизод на 62-й минуте матча. Защитник «черно-белых» Кирилл Кирянин получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Фол он совершил практически на линии штрафной, пытаясь ликвидировать прорыв футболиста соперника. Однако Артем Бирюков пробил штрафной удар неудачно.

Главный тренер «Родины-2» Александр Лактионов тут же бросил в бой новых игроков. План был понятен — за счет скорости и движения москвичи должны были разрывать линии обороны соперника. Футболистам «Торпедо» в такой ситуации уже сложно было рассчитывать на что-то в атаке, куда важнее было сохранить ничью.

Им удалось это сделать, а голкипер миассцев Роман Ковалев четвертый матч подряд уходит с поля «сухим». Он сделал хороший подарок Анне Романовне Ковалевой, которой завтра, 15 сентября, исполняется 3 года.

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». 9-й тур.

14 сентября. «Родина-2» (Москва) — «Торпедо» (Миасс) — 0:0.

Следующий матч «Торпедо» сыграет также в гостях. «Черно-белым» 21 сентября предстоит провести поединок с лидером чемпионата ФК «Калуга».

Фото: пресс-служба ФК «Родина-2» (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).