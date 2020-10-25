Миасский «Торпедо» стал Чемпионом России зоны «Урал и Западная Сибирь»

Миасские футболисты обыграли пермских гостей со счётом 2:0.

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Миасский футбольный клуб «Торпедо» спустя десять лет вновь стал победителем Первенства России по футболу зоны «Урал и Западная Сибирь». Соревнования проходили среди команд III дивизиона.

Южноуральские спортсмены долго и упорно шли к своей цели, но в какой-то момент всё пошло не по плану: выпавший снег поставил матч с пермской командой «Прикамье» под угрозу срыва. Ликвидировать последствия капризной погоды вышли сами игроки, болельщики и тренерский штаб. В результате матч всё же состоялся.

«Команды долго подстраивались под снежную поляну и первый забитый мяч пришёлся на половину первого тайма. Денис Замятин реализовал пенальти, которое заработал Сергей Чистяков. Не осторожность при отборе мяча привела ко второй желтой карточке и удалению игрока пермской команды „Прикамье“. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу миасского „Торпедо“»,— рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Второй гол во второй половине матча забил Дмитрий Кузьмин, и этот гол стал победным для миасских футболистов. Как признались игроки, они дождались финального свистка судьи и ринулись праздновать долгожданную победу.

В комментариях в социальных сетях футбольного клуба многочисленные поклонники поздравляют своих фаворитов и желают не останавливаться на достигнутом.