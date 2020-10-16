Роботы-футболисты из Челябинска получили приз на международных соревнованиях

Команда Killer удостоилась награды за лучшую инновацию.

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Южноуральцы отличились на соревнованиях Virtual RoboCup 2020 Asia Pacific. Команда Killer академии Robozoom удостоилась награды за лучшую инновацию. В общем зачёте она уступила только коллективам из МФТИ и ТУСУР и заняла третье место. Отметим, что эти соревнования стали первыми, которые прошли в онлайн-формате.

«В этом году команда Killer, неоднократный чемпион мира и рекордсмен, не смогла показать себя на чемпионате мира по робототехнике в Бразилии из-за его отмены и сконцентрировалась на разработке роботизированных средств против COVID-19»,

— рассказали «Первому областному» представители команды.

Отметим, что RoboCup — некоммерческий, научный и культурный проект, цель которого — продвижение искусственного интеллекта, робототехники и других областей. Популяризацией занимаются с помощью организации и проведения робототехнических соревнований. Миссия проекта, как заверяют создатели, — победа команды автономных антропоморфных роботов над командой чемпионов мира по футболу по правилам FIFA. По планам представителей проекта, это должно произойти в середине XXI века.