В Челябинской области в скором времени появится манеж для мини-футбола

Регион и Российский футбольный союз подписали соглашение о сотрудничестве.

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Развитие футбола в Челябинской области будет поддержано Российским футбольным союзом. Накануне соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Алексей Текслер, президент РФС Александр Дюков и председатель исполкома Челябинской областной федерации футбола Олег Люкшин.



В 2024 году в рамках соглашения о сотрудничестве с РФС в регионе появится манеж с мини-футбольной площадкой, несколько полей с искусственным покрытием и отделение футбола для девочек. Также одной из спортивных школ области будет присвоен статус Регионального центра РФС, а на базе одного из региональных спортивных образовательных учреждений будет создан Детский футбольный центр.

«Регион на постоянной основе инвестирует в развитие футбольной инфраструктуры — прежде всего, в целях развития детского и юношеского футбола. Но при поддержке Министерства спорта и РФС мы сделаем значительно больше: увеличим количество занимающихся и создадим условия профессионального роста для наших команд и спортсменов»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Соглашение между РФС и регионом станет импульсом к развитию инфраструктуры и повышению уровня футбольных кадров, уверен министр спорта России Олег Матыцин. По его словам, реализация намеченных планов будет способствовать росту популярности здорового образа жизни в Челябинской области.