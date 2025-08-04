Челябинский боксер Мурат Гассиев проведет бой с поляком Анджеем Вавжиком

10-раундовый поединок состоится 23 августа в Майами (США)

Определился новый соперник челябинского боксера Мурата Гассиева. Следующий бой россиянин проведет 23 августа в Майами (США) против поляка Анджея Вавжика. Это будет 10‑раундовый поединок в тяжелой весовой категории. Об этом сообщил сам челябинский боксер в общении с федеральными СМИ.

«Наконец-то хорошие новости. Я получил соперника по бою 23 августа в Майами — им будет Анджей Вавжик. Это хороший польский боксер, который встречался со многими известными соперниками. Как всегда, я сделаю все возможное для победы и постараюсь показать красивый бокс», — рассказал Мурат Гассиев пресс-службе Федерации бокса России.

Россиянин Мурат Гассиев на профессиональном ринге провел 33 боя, в которых одержал 31 победу (из них 24 — нокаутом). Его соперник также опытный оппонент, в карьере поляка 39 боев и 34 победы при 5 поражениях.

В своем последнем бою Гассиев в октябре 2024 года в Ереване в пятом раунде нокаутировал датчанина Кема Юнгквиста на турнире «Ночь чемпионов IBA». Ранее Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С конца 2020 года россиянин выступает в тяжелом дивизионе, за это время 31‑летний Гассиев одержал пять побед при одном поражении.