Международная федерация кикбоксинга отметила южноуральских спортсменов за волонтёрство

В организации оценили их деятельность в период пандемии.

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Южноуральские представители кикбоксинга были отмечены за волонтёрскую деятельность в период пандемии. Всемирная ассоциация кикбоксёрских организации WAKO выделила представителей клуба ЮУрГАУ по этому виду спорта в своём ежемесячном журнале.



Организация отметила тренера Фаригата Касымова и спортсменов Сергея Богдана, Ильназа Сайфулина и Бахтияра Мухамедзянова, Даниила Бороздина, Виктора Михайлова и Тамерлана Касымова за их волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. В WAKO подчеркнули, что южноуральцы, как и другие члены организации, в это непростое время активно проявляют себя в обычной жизни.

«В эти трудные времена из-за пандемии Covid-19, когда наши клубы закрыты, наши члены в гражданской жизни находятся на переднем крае борьбы с пандемией — как врачи, медсестры, пожарные, полицейские, волонтеры. Они наши чемпионы, они наши герои»,— отметили в официальном журнале WAKO.

Помимо южноуральцев в WAKO также отметили спортсменов из Сербии, США, Италии, Испании, Португалии, Турции, Норвегии и других стран мира. Все они, помимо кикбоксинга, в обычной жизни помогают другим в период пандемии.