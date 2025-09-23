«Металлург» вырвал победу у «Спартака» и выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Магнитогорская команда в овертайме дожала столичный клуб — 3:2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» вырвали победу в овертайме у московского «Спартака» в чемпионате КХЛ — 3:2. Половину матча южноуральцы «возили» соперника, владея большим игровым преимуществом. Переломили ход игры юные дарования Андрей Козлов и Михаил Федоров, забросившие по шайбе. Они вывели хозяев вперед, а победу им принес точный бросок Дмитрия Силантьева. «Металлург» выиграл уже пятый матч подряд, укрепив лидерство на «Востоке».

Что такое не везет и как с этим бороться? Эти два вопроса висели в воздухе под куполами арены «Металлург» почти два периода. А задавать их могли себе магнитогорские хоккеисты и болельщики команды, глядя на происходящее на площадке. Хозяева льда владели огромным игровым и территориальным преимуществом, но никак не могли воплотить его в голы.

Зато редкая контратака «Спартака» завершилась взятием ворот. Уже в дебюте встречи первый же бросок «красно-белых» получился результативным. Гости воспользовались ошибкой соперника в обороне, а Александр Беляев мастерски переиграл голкипера в ближнем бою — 0:1. За первый период москвичи нанесли лишь 8 бросков по воротам соперника (из них 7 — в створ), и этого хватило, чтобы завершить стартовый отрезок матча в свою пользу.

«Металлург» же продолжал транжирить голевые моменты. Еще в первом периоде не реализовал выход «1 в 0» Владимир Ткачев. В дебюте второго периода убегал на рандеву с голкипером «красно-белых» Андрей Козлов — и вновь Артем Загидуллин выиграл дуэль у форварда магнитогорцев. Вообще вратарь столичного клуба был главным героем матча, раз за разом спасая «Спартак» от гола.

В середине второго периода «Металлург» еще больше сжал тиски у ворот соперника. На ударной позиции были Даниил Вовченко и Данила Паливко, был близок к взятию ворот Никита Михайлис. Наконец-таки хозяева добились своего: Вовченко на добивании с острого угла положил шайбу в ворота, но… Штаб «Спартака» запросил видеопросмотр, полагая, что был акцентированный удар по шайбе ногой. Судьи, изучив запись, взятие ворот отменили.

И все же пару минут спустя хозяева сравняли счет, а автором заброшенной шайбы стал Михаил Федоров. Но какой же умница Андрей Козлов! Он увел на себя защитника, отвлек внимание голкипера и в непростой ситуации изловчился сделать передачу на партнера по команде. Лучшему новичку КХЛ прошлой недели не составило труда направить шайбу в ворота — 1:1.

В третьем периоде «Спартак» немного отодвинул игру от своих ворот. Хотя и продолжал героически обороняться. В одном из эпизодов шайба после броска Робина Пресса угодила в штангу (скорректировал ее полет форвард Руслан Исхаков). Москвичи также провели несколько хороших позиционных атак, тот же Александр Беляев вполне мог оформлять дубль.

А затем «Металлург» вышел вперед. И вновь в эпицентре внимания оказалась вторая тройка нападения южноуральцев, а соорудили гол все те же Федоров и Козлов, но поменялись ролями. Теперь уже Михаил ассистировал партнеру по команде, а Андрей точным броском в упор завершил атаку «Металлурга» — 2:1.

Удержать победный счет магнитогорцы не смогли. В составе «Спартака» не хотел мириться с поражением Александр Беляев. Как истинный гладиатор он поборолся на «пятаке» и с ближнего расстояния сравнял счет — 2:2! Случилось это за 5 минут до конца третьего периода. Завершился поединок за пределами основного времени — в овертайме победу хозяевам принес точный бросок Дмитрия Силантьева.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 23 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 3:2 от (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Беляев (Егор Филин), 05:39 (5×5).

1:1 — Михаил Федоров (Андрей Козлов, Даниил Вовченко), 32:39 (5×5).

2:1 — Андрей Козлов (Михаил Федоров, Алексей Маклюков), 47:52 (5×5).

2:2 — Александр Беляев (Егор Филин, Никита Ефремов), 55:42 (5×5).

3:2 — Дмитрий Силантьев (Роман Канцеров, Владимир Ткачев), 61:18 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Козлов («Металлург»)

Стал главным автором камбэка, записав на свой счет 2 (1 + 1) очка. Сначала все сделал для партнера по команде в первом взятии ворот, во втором — завершил атаку сам и вывел «Металлург» вперед.

Александр Беляев («Спартак»)

Во многом благодаря ему столичный клуб забрал-таки 1 очко в Магнитогорске (не забудем и надежную игру голкипера). Форвард «красно-белых» оформил дубль, вторую шайбу забросил на исходе третьего периода.

Михаил Федоров («Металлург»)

Снова приятно удивил своей игрой. Молодой форвард набрал 2 (1 + 1) очка, сравняв счет. И в целом произвел очень хорошее впечатление.

У хоккеистов «Металлурга» впереди три дня выходных — есть время на подготовку к домашнему матчу с казанским «Ак Барсом», который состоится 27 сентября. Удивительно, но в этот день могут встретиться первая и последняя команда Восточной конференции. Когда такое было?!

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).