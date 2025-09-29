Хоккейный клуб «Металлург» выиграл «Доброматч» у «Сибири» в чемпионате КХЛ

Магнитогорская команда победила в «особенном» матче со счетом 4:3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу со счетом 4:3 над «Сибирью» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 29 сентября, выиграли тематический матч в поддержку людей, страдающих церебральным параличом, в рамках проекта «Доброшрифт». В составе южноуральцев продлил свою результативную серию до восьми матчей кряду Дмитрий Силантьев, а победную шайбу в конце третьего периода забросил Егор Коробкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Проиграть в этот день «Металлург» не мог. Ну или, по крайней мере, сыграть ниже своих возможностей. Магнитогорский клуб присоединился к проекту «Доброшрифт», организовав матч накануне Всемирного дня поддержки людей с церебральным параличом.

Сама арена и игровая форма команд были выполнены в соответствующей стилистике. В фойе арены болельщики накануне поединка имели возможность взять автограф и сделать фото на память с экс-хоккеистами «Металлурга» Сергеем Мозякиным и Евгением Тимкиным, были для них организованы и другие активности.

Впрочем, куда актуальнее для магнитогорского клуба была и спортивная составляющая. После поражения от «Ак Барса» южноуральцы упустили лидерство на «Востоке», разделив его с омским «Авангардом». Подопечным Андрея Разина необходимо было побеждать, чтобы вновь единолично возглавить таблицу первенства.

Первый период пролетел стремительно, в нем произошло столько событий, что с лихвой хватило бы и на весь матч. Команды на высоких скоростях начали игру, и уже в самом дебюте хозяева льда открыли счет. Это Роман Канцеров нанес хитрый бросок из-под защитника, к которому голкипер гостей Луи Доминге оказался не готов, — 1:0. Три минуты спустя шайбу забросил Яковлев, но не магнитогорский. Отличился сибирский форвард гостей по имени Алексей, сыграв на добивании.

Соперники позволили друг другу поиграть в большинстве. Однако ни те ни другие реализовать его не смогли, ничего опасного у ворот соперника не создав. Зато в контратаке больше преуспели хоккеисты «Сибири». Павел Гоголев подкараулил ошибку соперника на синей линии, убежал в быстрый отрыв и, не сближаясь с вратарем, послал шайбу в ворота — 1:2.

Практически тут же сибиряки забили еще один гол: Владимир Ткачев выиграл вбрасывание, а Скотт Уилсон в касание отправил ее в ворота — 1:3. Андрей Разин психанул и выпустил на лед Илью Набокова. Впрочем, вряд ли это решение было обусловлено неуверенной игрой Смолина. Да, он не выручил, но и упрекать его в пропущенных шайбах язык не повернется. Скорее, такое решение выходило из логики матча — команду нужно было встряхнуть, а это был один из вариантов.

Еще до перерыва магнитогорцы сократили разрыв в счете. За выброс клюшки арбитр «наградил» сибиряков буллитом. Его мастерски реализовал Сергей Толчинский. Наконец-то звездный форвард открыл счет своим голам за «Металлург».

Менее насыщенным на события оказался второй период. Хотя нельзя сказать, что игра не смотрелась. Команды и здесь играли с акцентом на атаку, в особенности это касается хозяев льда. Вот только остроты у ворот стало значительно меньше. Хотя уже в дебюте второго отрезка «Металлург» сравнял счет, а сделал это лучший снайпер команды в текущем сезоне Дмитрий Силантьев. Форвард удачно подставил клюшку после броска партнера по команде от синей линии — 3:3.

Таким образом, Силантьев продлил свою результативную серию матчей до восьми матчей подряд! Магнитогорцы спустя пять минут забили и еще, однако судья взятие ворот отменил после видеопросмотра, усмотрев «помеху вратарю».

Добавили в движении хоккеисты «Металлурга» в заключительном периоде. Вот только дивидендов это не приносило. Сибиряки пусть и не без труда, но сдерживали натиск оппонента. И все же хозяева льда добились своего.

Джонсон бросил, добил, однако шайба угодила в штангу. Но выскочила в поле удачно прямо на клюшку Егору Коробкину, тот с близкого расстояния протолкнул ее в ворота. До конца третьего периода оставалось чуть менее 6 минут. У гостей было время на то, чтобы спасти матч, но «Металлург» не дал им этого сделать и довел матч до победы.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 29 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Роман Канцеров (Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев), 03:17 (5×5).

1:1 — Алексей Яковлев (Архип Неколенко, Сергей Широков), 05:03 (5×5).

1:2 — Павел Гоголев, 15:57 (5×5).

1:3 — Скотт Уилсон (Владимир Ткачев), 15:57 (5×5).

2:3 — Сергей Толчинский, 17:20 (бул).

3:3 — Дмитрий Силантьев (Артем Минулин, Роман Канцеров), 25:10 (5×5).

4:3 — Егор Коробкин (Люк Джонсон, Алексей Маклюков), 54:05 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дмитрий Силантьев («Металлург»)

Отличился набранными очками в восьмом матче подряд. Сегодня пополнил свой счет на 2 (1 + 1) балла. Был самым заметным хоккеистом на площадке.

Роман Канцеров («Металлург»)

Также был на виду, забросил шайбу сам, ассистировал партнеру. Правда, в конце матча его активность несколько спала.

Алексей Яковлев («Сибирь»)

Пожалуй, лучший игрок матча в составе сибирского клуба. Сравнял счет в первом периоде и еще как минимум дважды имел шанс оформить «дубль».

Хоккейный клуб «Металлург» вернул себе лидерство в Восточной конференции. Правда, уже завтра, 30 сентября, его вновь может настигнуть «Авангард». Впереди у магнитогорцев серия из трех гостевых матчей, первый соперник — столичный ЦСКА, с которым «сталевары» сыграют 3 октября.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).