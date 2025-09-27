Хоккеисты «Металлурга» вели 3:0, но слили игру «Ак Барсу» в КХЛ

Магнитогорская команда прервала серию из пяти победных матчей подряд

Хоккейный клуб «Металлург» умудрился проиграть матч, в котором вел в счете со счетом 3:0. Сегодня, 27 сентября, южноуральцы прервали серию побед из пяти матчей кряду, оступившись в домашнем поединке с «Ак Барсом» — 3:4. Казанский клуб совершил невероятный камбэк в третьем периоде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь как хорошо все начиналось для южноуральских хоккеистов! Под занавес периода открыл счет в матче Александр Сиряцкий. В середине второго периода «Металлурга» забросили еще две шайбы в ворота казанского клуба. Их авторами стали Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров.

И даже пропущенная еще во втором периоде шайба не должна была вводить заблуждение: магнитогорский клуб играл намного лучше соперника. Подтверждением этому статистика перед стартом третьего отрезка матча — «Металлург» в два раза больше нанес бросков в створ ворот (26-12).

Но казанский клуб удивительным образом умудрился «вернуться» в игру. Сократил разрыв в счете до минимума классным кистевым броском с ползоны Илья Карпухин, передав магнитогорцам привет от челябинских болельщиков хоккея. А затем роль лидера «Ак Барса» взял на себя Григорий Денисенко. В течение трех минут он забросил две шайбы и вывел свою команду вперед. Подопечные Андрея Разина уйти от поражения не смогли.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 27 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (1:0, 2:1, 0:3).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Сиряцкий, 18:53 (5×5).

2:0 — Дмитрий Силантьев (Владимир Ткачев, Алексей Маклюков), 30:15 (5×5).

3:0 — Роман Канцеров (Дмитрий Силантьев, Артем Минулин), 31:26 (5×5).

3:1 — Владимир Алистров (Александр Барабанов), 35:20 (5×5).

3:2 — Илья Карпухин (Алексей Марченко, Дмитрий Яшкин), 48:03 (5×5).

3:3 — Григорий Денисенко (Артем Галимов, Митчелл Миллер), 52:11 (5×5).

3:4 — Григорий Денисенко (Александр Хмелевский, Митчелл Миллер), 55:07 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Григорий Денисенко («Ак Барс»)

Стал главным автором удивительного камбэка. В середине третьего периода сравнял счет, а за 5 минут до финальной сирены забросил еще одну шайбу, которая в итоге стала победной.

Митчелл Миллер («Ак Барс»)

Набрал 2 (0+2) очка, «включился» в игру в третьем периоде, хотя и до этого играл в обороне неплохо.

Дмитрий Силантьев («Металлург»)

Здорово проводит последние поединки за магнитогорскую команду. И в этом проигранном матче был на виду. Забил сам, отдал результативный пас партнеру по команде.

«Металлург» прервал серию из пяти побед кряду. Послезавтра, 29 сентября, подопечные Андрея Разина сыграют дома с «Сибирью». Игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Трансляция также будет доступна на сайте 1obl.tv.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).