Сегодня, 5 декабря, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании контракта с форвардом Даниилом Вовченко. Соглашение между клубом и 27‑летним игроком рассчитано до конца сезона 2023/24. В текущем сезоне нападающий выступал за «Северсталь», за которую провел 10 матчей и набрал два очка, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Даниил Вовченко является воспитанником череповецкой школы хоккея. Хоккеист выступал за «Алмаз» (МХЛ) и «Северсталь». В КХЛ дебютировал в сезоне 2015/16, а в сезонах 2022/23 и 2023/24 был ассистентом капитана команды.
В прошлом сезоне на счету Даниила 41 (21+20) очко в 70 матчах. В текущем форвард принял участие в 10 играх и заработал 2 (0+2) балла. Всего за время выступления в КХЛ Даниил Вовченко принял участие в 433 встречах и набрал 219 (100+119) очков. В «Металлурге» Даниил будет играть под номером 29.
Добавим, что накануне хоккейный клуб «Металлург» покинул канадский форвард Жан‑Себастьян Ди. За магнитогорцев 29‑летний нападающий сыграл в 18 матчах, где забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.
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