Сегодня, 4 декабря, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о том, что команду покидает канадский форвард Жан-Себастьян Ди. За магнитогорцев 29-летний нападающий сыграл в 18 матчах, где забросил три шайбы и отдал две результативные передачи, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
В прошлом сезоне игрок выступал в системе «Аризоны Койотс», выступая за фарм-клуб «Тусон Роудраннерс». В АХЛ на счету форварда 67 игр и 51 (23 + 28) очко в сезоне-2022/23 и четыре игры в НХЛ без набранных очков. Всего в НХЛ Жан-Себастьян сыграл 37 матчей, в которых набрал 7 (5 + 2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159 + 195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф.
Форвард пришел в южноуральскую команду в прошлом межсезонье. За 18 проведенных встреч на счету Жана-Себастьяна Ди три заброшенные шайбы и две результативные передачи.
«Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Жана-Себастьяна за работу в „Металлурге“ и желаем удачи в дальнейшей карьере», — отметили в магнитогорской команде.
Добавим, что подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Завтра, 5 декабря, магнитогорский «Металлург» сыграет на своем льду со столичным ЦСКА.
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