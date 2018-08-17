/ «Металлург» vs «Авангард». Текстовая трансляция.

0:3
МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Теперь у команды Боба Хартли есть шанс сыграть в финале Кубка губернатора Челябинской области, но для этого Челябинский «Трактор» должен в основное время победить «Салават Юлаев» из Уфы. Магнитогорцы же смогут принять участие только в матче за третье место. Сейчас же хоккеисты сыграют серию выставочных буллитов.
60 мин - Конец матча. Победу одержал Омский «Авангард».
59 мин - ГОЛ! Выход два на ноль на пустые ворота, и Илья Михеев забрасывает третью шайбу
58 мин - Мозякин бросает от синей линии, но шайба снова прошла мимо ворот. «Металлург» пытается разыграть лишнего.
58 мин - Магнитогорские хоккеисты закрепились в зоне «Авангарда». Осталось две минуты до конца третьего периода.
57 мин - Алексей Береглазов имел прекрасную возможность забить, однако шайба сорвалась с крюка его клюшки, Тем временем, «Металлург» выпустил шестого полевого игрока.
57 мин - 4.5 минуты осталось до окончания основного времени матча, бросок наносил Архип Николенко, но был заблокирован защитником Омской команды.
55 мин - Игра проходит в равных составах, «Магнитка» пытается начать атаку, однако Омичи действуют активнее даже в зоне соперника.
53 мин - «Металлургу» срочно нужно забить, однако «Авангард» не даёт сопернику возможности. Более того, опасный момент не реализовал игрок Омичей Михаил Фисенко.
51 мин - «Авангард» в полном составе, Магнитогорцы не смогли разыграть лишнего.
50 мин - «Металлург» всего во второй раз за матч играет в большинстве. Тройка Мозякина пытается поразить ворота Игоря Бобкова.
49 мин - Второе удаление в составе «Авангарда». Вратарь Игорь Бобков удалён за задержку времени, но штраф за него будет отбывать Никита Самохвалов.
48 мин - ГОЛ! Сергей Широков мощным и прицельным броском в дольний угол увеличил преимущество Омичей. «Металлург» играет в полном составе.
60 мин - Конец матча. Победу одержал Омский «Авангард».
59 мин - ГОЛ! Выход два на ноль на пустые ворота, и Илья Михеев забрасывает третью шайбу
58 мин - Мозякин бросает от синей линии, но шайба снова прошла мимо ворот. «Металлург» пытается разыграть лишнего.
58 мин - Магнитогорские хоккеисты закрепились в зоне «Авангарда». Осталось две минуты до конца третьего периода.
57 мин - Алексей Береглазов имел прекрасную возможность забить, однако шайба сорвалась с крюка его клюшки, Тем временем, «Металлург» выпустил шестого полевого игрока.
57 мин - 4.5 минуты осталось до окончания основного времени матча, бросок наносил Архип Николенко, но был заблокирован защитником Омской команды.
55 мин - Игра проходит в равных составах, «Магнитка» пытается начать атаку, однако Омичи действуют активнее даже в зоне соперника.
53 мин - «Металлургу» срочно нужно забить, однако «Авангард» не даёт сопернику возможности. Более того, опасный момент не реализовал игрок Омичей Михаил Фисенко.
51 мин - «Авангард» в полном составе, Магнитогорцы не смогли разыграть лишнего.
50 мин - «Металлург» всего во второй раз за матч играет в большинстве. Тройка Мозякина пытается поразить ворота Игоря Бобкова.
49 мин - Второе удаление в составе «Авангарда». Вратарь Игорь Бобков удалён за задержку времени, но штраф за него будет отбывать Никита Самохвалов.
48 мин - ГОЛ! Сергей Широков мощным и прицельным броском в дольний угол увеличил преимущество Омичей. «Металлург» играет в полном составе.
48 мин - 31 секунда осталась до выхода игрока Магнитогорцев. «Авангард» атакует ворота «Магнитки», но в игре Артём Загидулин.
47 мин - Игроки «Магнитки» остались втроём против пятерых Омичей. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли взял тайм-аут.
46 мин - Очередное удаление «Металлурга». За толчок соперника на борт удалён Андрей Чибисов. Магнитогорские хоккеисты вновь играют в меньшинстве.
45 мин - Отличный шанс для «Авангарда». Александр Пережогин бросал по воротам, но вратарь «Металлурга» успел переместиться.
44 мин - Вновь бросок по воротам Магнитогорцев, на этот раз пытался забить Денис Зернов, однако шайба пошла мимо ворот. «Магнитка» попыталась ответить своей атакой, но до броска дело не дошло.
43 мин - «Авангард» вновь создаёт проблемы у ворот Загидулина, вратарь «Магнитки» определённо один из главных героев этой игры.
41 мин - Опасный наброс на ворота Магнитогорцев не увенчался успехом.
41 мин - Вбрасывание в центральном круге, начался третий период. «Металлург» недолго поиграл в меньшинстве, сейчас игра проходит в равных составах.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Перед началом третьего периода отметим, что и вторые двадцать минут в целом остались за Омичами. «Авангард» вновь играет быстрее «Магнитки», чем заставляет соперника удаляться. Но и «Металлург» не просто отбывает номер, команда старается поддерживать быстрый темп, итогом становится игра без средней зоны.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
40 мин - На последних секундах периода «Авангард» сделал несколько бросков, но в который раз на месте вратарь «Магнитки».
39 мин - Снова Омские хоккеисты в большинстве, на Артём Загидулин справляется с бросками соперников. Началась последняя минута второго периода.
39 мин - Обрез от Мэтта Эллисона чуть не привёл к голу во ворота «Магнитки». За задержку соперника клюшкой удалён Никита Бобряшов.
38 мин - Ансель Галимов перекладывал шайбу на неудобную руку, но Загидулин на месте.
37 мин - Опасный выход 3 в 2 был у игроков «Авангарда», но шайба не попала в ворота. Магнитогорцы в полном составе.
35 мин - Омские хоккеисты расположились в зоне «Магнитки». 8 минут удалений у «Металлурга» против 2 у «Авангарда».
34 мин - Игра снова переместилась в зону Магнитогорцев, что приводит к очередному удалению Магнитогорских хоккеистов. Яков Рылов удалён на две минуты.
33 мин - Мозякин получает шайбу на чужой синей линии, но теряет равновесие, из-за чего у него не получается бросок.
32 мин - За счёт ближней скамейки, Омичам удаётся быстрее меняться и лучше контролировать шайбу, «Металлург» вынужден больше времени проводить в своей зоне.
30 мин - Опасный выход совершили Омские игроки, но бросок не получился.
29 мин - Николай Кулёмин наносил бросок по воротам Омичей, но был неточен. Последние минут Магнитогорские хоккеисты стали активнее действовать в зоне «Авангарда».
28 мин - Вбрасывание выигрывают Омские хоккеисты, после чего сразу следует бросок по воротам.
28 мин - Игра снова проходит в зоне Магнитогорцев. Артём Загидулин реагирует на бросок Максима Чудинова.
27 мин - Мэтт Эллисон по правому флангу смещался в сторону Игоря Бобкова, бросок попал прямо во вратаря.
26 мин - Омские хоккеисты в равных состав закрепились в зоне Магнитогорцев. Игроки «Металлурга» долгое время ничего не могли сделать.
24 мин - Игра пока что проходит без средней зоны, шайба находится то в зоне Магнитогрцев, то в зоне Омичей.
23 мин - Опасный рикошет чуть не привёл ко второму голу в ворота «Магнитки».
22 мин - Сергей Мозякин выходит на рандеву с вратарём Омичей, но не попадает по воротам.
21 мин - Омские хоккеисты играли в большинстве, но не смогли забить. «Магнитка» в полном составе.
21 мин - Вбрасывание в центральной зоне сигнализирует о начале второго периода матча. Напомним, единственную шайбу забросил Никита Пивцакин. В целом, «Авангард» смотрелся предпочтительнее соперника, игроки Омской команды больше нагружали вратаря «Сталеваров» Артёма Загидулина.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
По итогам первых двадцати минут преимущество на стороне Омской команды. «Авангард» больше времени проводит в чужой зоне, кроме того, заставляя «Магнитку» больше удаляться.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин - Началась последняя минута периода. «Авангард» снова в большинстве, закрепился в зоне соперника.
19 мин - Ещё одно удаление у «Магнитки». За атаку игрока не владеющего шайбой удалён Никита Язьков.
18 мин - «Магнитка» входит в зону соперника, но ни к чему опасному это не приводит.
17 мин - «Металлург» играет в полном составе.
16 мин - до выхода удалённго Калетника осталось меньше минуты, «Авангард» не создал ничего у ворот «Магнитки».
15 мин - Удаление у Магнитогорцев. За опасную игру высоко поднятой клюшкой удалён Владислав Калетник.
15 мин - После коммерческой паузы немного снизилась скорость игры, появилось больше остановок. Вбрасывание в средней зоне
13 мин - «Авангард» в полном составе.
12 мин - «Металлургу» не удаётся закрепиться в чужой зоне, до выхода пятого игрока «Авангарда» остаётся совсем немного.
11 мин - бросок низом в сторону ворот Омска, Игорь Бобков надёжен.
11 мин - Павел Варфоломеев зарабатывает удаление для «Металлурга». За толчок соперника на борт удалён Никита Самохвалов.
10 мин - ГОЛ! Никита Пивцакин выдержал паузу и отправил шайбу в пустой угол ворот бывшей команды.
9 мин - «Металлург» в полном составе, Омичи не реализовали преимущество.
8 мин - Игроки «Авангарда» первую минуту большинства не выпускают «Металлург» из зоны.
7 мин - За подножку у «Металлурга» удалён Мэтт Эллисон.
6 мин - «Металлург», усилиями Расмуссена, наносит первый бросок в створ. Голкипер Омичей надёжен.
4 мин - Пока игра проходит без остановок, «Металлург» больше времени проводит в обороне.
3 мин - Дмитрий Фисенко наносит бросок в ворота Загидулина, но вратарь надёжен.
2 мин - Игроки Омской команды наносят бросок, игра проходит в основном в зоне «Металлурга».
МАТЧ НАЧАЛСЯ
Ворота команд защищают: Артём Загидулин у Магнитогорцев и Игорь Бобков у «Авангарда»
Команды выходят на лёд, сейчас прозвучит гимн России, после которого начнётся игра.
Напомни, обе команды могут выйти в финал турнира, но для этого им обязательно нужно выигрывать в основное время, и рассчитывать на победу «Трактора» в матче против «Салавата Юлаева».
Начинается первый матч третьего дня Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Сегодня в дневном матче играют Магнитогорский «Металлург» и Омский «Авангард».