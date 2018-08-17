/ «Металлург» vs «Авангард». Текстовая трансляция.

Третий день Кубка губернатора открывается противостоянием Магнитогорска и Омска.

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МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Теперь у команды Боба Хартли есть шанс сыграть в финале Кубка губернатора Челябинской области, но для этого Челябинский «Трактор» должен в основное время победить «Салават Юлаев» из Уфы. Магнитогорцы же смогут принять участие только в матче за третье место. Сейчас же хоккеисты сыграют серию выставочных буллитов.



60 мин - Конец матча. Победу одержал Омский «Авангард».



59 мин - ГОЛ! Выход два на ноль на пустые ворота, и Илья Михеев забрасывает третью шайбу



58 мин - Мозякин бросает от синей линии, но шайба снова прошла мимо ворот. «Металлург» пытается разыграть лишнего.



58 мин - Магнитогорские хоккеисты закрепились в зоне «Авангарда». Осталось две минуты до конца третьего периода.



57 мин - Алексей Береглазов имел прекрасную возможность забить, однако шайба сорвалась с крюка его клюшки, Тем временем, «Металлург» выпустил шестого полевого игрока.



57 мин - 4.5 минуты осталось до окончания основного времени матча, бросок наносил Архип Николенко, но был заблокирован защитником Омской команды.



55 мин - Игра проходит в равных составах, «Магнитка» пытается начать атаку, однако Омичи действуют активнее даже в зоне соперника.



53 мин - «Металлургу» срочно нужно забить, однако «Авангард» не даёт сопернику возможности. Более того, опасный момент не реализовал игрок Омичей Михаил Фисенко.



51 мин - «Авангард» в полном составе, Магнитогорцы не смогли разыграть лишнего.



50 мин - «Металлург» всего во второй раз за матч играет в большинстве. Тройка Мозякина пытается поразить ворота Игоря Бобкова.



49 мин - Второе удаление в составе «Авангарда». Вратарь Игорь Бобков удалён за задержку времени, но штраф за него будет отбывать Никита Самохвалов.



48 мин - ГОЛ! Сергей Широков мощным и прицельным броском в дольний угол увеличил преимущество Омичей. «Металлург» играет в полном составе.

31 секунда осталась до выхода игрока Магнитогорцев. «Авангард» атакует ворота «Магнитки», но в игре Артём Загидулин.Игроки «Магнитки» остались втроём против пятерых Омичей. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли взял тайм-аут.Очередное удаление «Металлурга». За толчок соперника на борт удалён Андрей Чибисов. Магнитогорские хоккеисты вновь играют в меньшинстве.Отличный шанс для «Авангарда». Александр Пережогин бросал по воротам, но вратарь «Металлурга» успел переместиться.Вновь бросок по воротам Магнитогорцев, на этот раз пытался забить Денис Зернов, однако шайба пошла мимо ворот. «Магнитка» попыталась ответить своей атакой, но до броска дело не дошло.«Авангард» вновь создаёт проблемы у ворот Загидулина, вратарь «Магнитки» определённо один из главных героев этой игры.Опасный наброс на ворота Магнитогорцев не увенчался успехом.Вбрасывание в центральном круге, начался третий период. «Металлург» недолго поиграл в меньшинстве, сейчас игра проходит в равных составах.Перед началом третьего периода отметим, что и вторые двадцать минут в целом остались за Омичами. «Авангард» вновь играет быстрее «Магнитки», чем заставляет соперника удаляться. Но и «Металлург» не просто отбывает номер, команда старается поддерживать быстрый темп, итогом становится игра без средней зоны.На последних секундах периода «Авангард» сделал несколько бросков, но в который раз на месте вратарь «Магнитки».Снова Омские хоккеисты в большинстве, на Артём Загидулин справляется с бросками соперников. Началась последняя минута второго периода.Обрез от Мэтта Эллисона чуть не привёл к голу во ворота «Магнитки». За задержку соперника клюшкой удалён Никита Бобряшов.Ансель Галимов перекладывал шайбу на неудобную руку, но Загидулин на месте.Опасный выход 3 в 2 был у игроков «Авангарда», но шайба не попала в ворота. Магнитогорцы в полном составе.Омские хоккеисты расположились в зоне«Магнитки». 8 минут удалений у «Металлурга» против 2 у «Авангарда».Игра снова переместилась в зону Магнитогорцев, что приводит к очередному удалению Магнитогорских хоккеистов. Яков Рылов удалён на две минуты.Мозякин получает шайбу на чужой синей линии, но теряет равновесие, из-за чего у него не получается бросок.За счёт ближней скамейки, Омичам удаётся быстрее меняться и лучше контролировать шайбу, «Металлург» вынужден больше времени проводить в своей зоне.Опасный выход совершили Омские игроки, но бросок не получился.Николай Кулёмин наносил бросок по воротам Омичей, но был неточен. Последние минут Магнитогорские хоккеисты стали активнее действовать в зоне «Авангарда».Вбрасывание выигрывают Омские хоккеисты, после чего сразу следует бросок по воротам.Игра снова проходит в зоне Магнитогорцев. Артём Загидулин реагирует на бросок Максима Чудинова.Мэтт Эллисон по правому флангу смещался в сторону Игоря Бобкова, бросок попал прямо во вратаря.Омские хоккеисты в равных состав закрепились в зоне Магнитогорцев. Игроки «Металлурга» долгое время ничего не могли сделать.Игра пока что проходит без средней зоны, шайба находится то в зоне Магнитогрцев, то в зоне Омичей.Опасный рикошет чуть не привёл ко второму голу в ворота «Магнитки».Сергей Мозякин выходит на рандеву с вратарём Омичей, но не попадает по воротам.Омские хоккеисты играли в большинстве, но не смогли забить. «Магнитка» в полном составе.Вбрасывание в центральной зоне сигнализирует о начале второго периода матча. Напомним, единственную шайбу забросил Никита Пивцакин. В целом, «Авангард» смотрелся предпочтительнее соперника, игроки Омской команды больше нагружали вратаря «Сталеваров» Артёма Загидулина.По итогам первых двадцати минут преимущество на стороне Омской команды. «Авангард» больше времени проводит в чужой зоне, кроме того, заставляя «Магнитку» больше удаляться.Началась последняя минута периода. «Авангард» снова в большинстве, закрепился в зоне соперника.Ещё одно удаление у «Магнитки». За атаку игрока не владеющего шайбой удалён Никита Язьков.«Магнитка» входит в зону соперника, но ни к чему опасному это не приводит.«Металлург» играет в полном составе.до выхода удалённго Калетника осталось меньше минуты, «Авангард» не создал ничего у ворот «Магнитки».Удаление у Магнитогорцев. За опасную игру высоко поднятой клюшкой удалён Владислав Калетник.- После коммерческой паузы немного снизилась скорость игры, появилось больше остановок. Вбрасывание в средней зоне- «Авангард» в полном составе.- «Металлургу» не удаётся закрепиться в чужой зоне, до выхода пятого игрока «Авангарда» остаётся совсем немного.- бросок низом в сторону ворот Омска, Игорь Бобков надёжен.- Павел Варфоломеев зарабатывает удаление для «Металлурга». За толчок соперника на борт удалён Никита Самохвалов.Никита Пивцакин выдержал паузу и отправил шайбу в пустой угол ворот бывшей команды.- «Металлург» в полном составе, Омичи не реализовали преимущество.- Игроки «Авангарда» первую минуту большинства не выпускают «Металлург» из зоны.- За подножку у «Металлурга» удалён Мэтт Эллисон.- «Металлург», усилиями Расмуссена, наносит первый бросок в створ. Голкипер Омичей надёжен.- Пока игра проходит без остановок, «Металлург» больше времени проводит в обороне.- Дмитрий Фисенко наносит бросок в ворота Загидулина, но вратарь надёжен.- Игроки Омской команды наносят бросок, игра проходит в основном в зоне «Металлурга».Ворота команд защищают: Артём Загидулин у Магнитогорцев и Игорь Бобков у «Авангарда»Команды выходят на лёд, сейчас прозвучит гимн России, после которого начнётся игра.Напомни, обе команды могут выйти в финал турнира, но для этого им обязательно нужно выигрывать в основное время, и рассчитывать на победу «Трактора» в матче против «Салавата Юлаева».Начинается первый матч третьего дня Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Сегодня в дневном матче играют Магнитогорский «Металлург» и Омский «Авангард».