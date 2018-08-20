/ «Братья по огню». В Магнитогорске впервые пройдёт день болельщика

«Металлург» собирает фанатов команды на масштабный фестиваль.

«Братья по огню» — так называется фестиваль, который состоится в Магнитогорске в воскресенье, 26 августа. Главным событием мероприятия станет презентация нового состава «Металлурга», а также обновлённого фирменного стиля. Организаторы говорят, что по сравнению с прошлым годом, событие претерпело изменения.

Мероприятие сильно изменится. В прошлом году оно проходило внутри арены, теперь это опен-эйр, с хорошим оборудованием, музыкантами, а главное — с игроками, для прямого общения. Планируем, что на фестиваль придёт около шести тысяч человек, а сам он теперь будет ежегодным. — рассказал сайту «Первый областной» ведущий специалист по связям с общественностью ХК «Металлург» Антон Чайка.

В рамках события, кроме представления команды и выступлений музыкантов запланированы различные точки активности. Например, гости мероприятия смогут сесть за руль настоящей машины для заливки льда Zamboni и попасть внутрь клубного автобуса «Сталеваров». Игроки клуба выйдут к своим болельщикам.