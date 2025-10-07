«Металлург» в хоккей играл, а «Торпедо» пыталось победить соперника в ММА

Магнитогорский клуб уверенно выиграл (5:1), волжане сорвались на грубую игру, драки и провокации

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уверенно выиграли в гостях у нижегородского «Торпедо» в чемпионате КХЛ — 5:1. Игру омрачили действия волжан в концовке матча. Грубая игра, провокации на драки и тычки испортили отношения к этой симпатичной и амбициозной команде. Рассказываем, чем запомнился поединок, который станет предметом обсуждения у контрольно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Обе команды резво стартовали в сезоне, волжане так и вовсе стали одной из главных сенсаций чемпионата, выдав шесть побед подряд. Правда, в последних матчах они немного сбавили обороты, но продолжают занимать высокое второе место на «Западе». Что касается «Металлурга», то он к этому матчу подошел в статусе лидера Восточной конференции, а по потерянным очкам и вовсе шел на первом месте во всей Лиге.

В том, что магнитогорцы на ходу убедились зрители в Нижнем Новгороде уже в первом периоде. Хоккеисты «Металлурга» вчистую переиграли соперников в стартовой 20-минутке. Спустя минуту после начала матча они открыли счет в матче. Даниил Вовченко переправил шайбу в створ ворот после классной передачи Андрея Козлова. Причем, нанес бросок по неудобной для вратаря траектории — 0:1.

Практически тут же едва не удвоил преимущество Артем Минулин, оказавшийся на «пятаке». Но замешкался и нанести бросок так и не смог. Еще упустил возможность реализовать выход «1 в 0» Никита Коротков. Впрочем, пару минут спустя он реабилитировался, завершив сольный проход в быстром прорыве — 0:2.

У хозяев мало что получалось. Можно вспомнить разве что хороший момент, который сам себе создал Василий Атанасов. Однако форвард нижегородцев в ближнем бою переиграть Александра Смолина не смог. Зато сделал это Михаил Абрамов. Он сам бросил, сам же сыграл на добивании, реализовав большинство — 1:2.

Хоккеисты «Металлурга» и глазом не моргнули. Они продолжили играть в свою игру. И заброшенная ими шайба вытекала из логики матча. Открыл счет своим голам в этом сезоне защитник Егор Яковлев, который из-под защитника нанес точный бросок в «паутину» — 1:3.

Лучше играли магнитогорцы и во втором периоде, хотя стали действовать как будто в экономном режиме, играя по счету. Одна из их атак в быстром прорыве завершилась голом. Причем, завершал ее на «пятаке» защитник Валерий Орехов — 1:4. Мог забивать пятую шайбу в матче и первую за «Металлург» Владимир Ткачев, но угодил в штангу.

«Торпедовцы», надо отдать им должное, рук не опускали и старались переломить ход матча. Чего стоит их долгая (минуты на 3-4) позиционная атака в середине второго периода. Забить им не удалось, хотя волжане очень близки были к успеху.

В заключительном периоде одни не могли, другие не хотели что-либо менять. «Металлург» грамотно сыграл по счету. А в концовке наказал соперника за грубость, реализовав двойной малый штраф. Не обошлось без курьера — шайба рикошетом от защитника заползла в ворота. Ее автором стал Дерек Барак, Владимир Ткачев вновь набрал ассистентский балл, но так и ушел со льда без заброшенной шайбы за «Металлург».

Ну а в самой концовке сдали нервы у хоккеистов «Торпедо». Особенно проявил себя в грубой игре Сергей Бойков. Защитник нижегородцев применил грубый прием на Никите Михайлисе, затем «цепанул» Руслана Исхакова, подрался с Михаилом Федоровым. Его почин поддержали партнеры по команде, которые целенаправленно вызывали соперников на драку.

В этой связи есть вопросы к тренерскому штабу «Торпедо», потому как без его согласия так откровенно хамить на льду они вряд ли могли. Будем ждать решения экспертов из контрольно-дисциплинарного комитета КХЛ. Есть такое ощущение, что выводы последуют. Хотя бы в отношении Сергея Бойкова...

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 7 октября «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Даниил Вовченко (Андрей Козлов, Дерек Барак), 01:01 (5×5).

0:2 — Никита Коротков, 08:18 (5×5).

1:2 — Михаил Абрамов (Владислав Фирстов, Роберт Нарделла), 10:49 (5×4).

1:3 — Егор Яковлев (Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев), 13:44 (5×4).

1:4 — Валерий Орехов (Руслан Исхаков, Александр Петунин), 22:19 (5×5).

1:5 — Дерек Барак (Владимир Ткачев, Егор Яковлев), 54:24 (5×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Коротков («Металлург»)

Возможно, наш выбор покажется странным, но нельзя не отметить игру этого форварда. Он провел классный первый период, забросил шайбу (а мог и еще две). Затем чуть сдал, но произвел хорошее впечатление.

Александр Смолин («Металлург»)

Провел не самый сложный матч для голкипера, но со своей задачей справился. В пропущенной шайбе не виноват.

Дерек Барак («Металлург»)

Вроде и не был заметен не льду, но свое дело сделал. Набрал 2 (1+1) очка — значит должен быть в нашем топе.

Любопытно теперь будет дождаться КДК Лиги. А еще то, как команды проведут следующий поединок, он состоится в Магнитогорске 10 октября.

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо» (Нижний Новгород).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).