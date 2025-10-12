Хоккейный клуб «Авангард» разгромил «Металлург» со счетом 5:1 в Магнитогорске

Южноуральский клуб провел свой худший матч сезона в чемпионате КХЛ

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» потерпели сокрушительное домашнее поражение от «Авангарда» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 12 октября, южноуральская команда провела свой худший матч сезона, уступив омичам со счетом 1:5. У хозяев льда вновь набрал результативный балл Евгений Кузнецов, у гостей героем матча стал Максим Лажуа, в его активе 3 (2+1) очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь магнитогорский «Металлург» подходил к матчу в хорошей физической и игровой форме. Мало того, что подопечные Андрея Разина одержали пять побед кряду, так еще и возглавили турнирную таблицу чемпионата КХЛ. Но сегодня у них игра не пошла.

В текущей «регулярке» магнитогорцы лишь в трех поединках уступали соперникам и каждый раз с минимальным счетом. Причем, все три игры «Металлург» проиграл на своем льду. Так, южноуральцы уступили «Салавату Юлаеву» (2:3 от), московскому «Динамо» (1:2 бул) и «Ак Барсу» (3:4). И совершенно точно сегодняшний их поединок с омским «Авангардом» стал худшим для команды Разина в этом сезоне.

Хотя ничего не предвещало разгрому. Да, сибиряки открыли счет в матче в конце первого периода. Но в середине второго периода хозяева усилиями Романа Канцерова сравняли счет. Да и в целом игра шла обоюдоострой, с равными шансами на успех.

Но в какой-то момент игра у «сталеваров» рассыпалась. Еще во втором периоде они пропустили одну шайбу, затем в «раздевалку» вторую. Ну, а после того, как Максим Лажуа в дебюте третьей 20-минутки оформил «дубль» и сделал счет 4:1, стало все ясно. Тренерский штаб «Металлурга» пошел ва-банк в середине периода, снял вратаря на шестого полевого игрока, но тут же южноуральцы пропустили еще раз. 1:5 — более чем уверенная победа «ястребов».

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 12 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Волков (Василий Пономарев, Максим Лажуа), 17:52 (5×5).

1:1 — Роман Канцеров (Даниил Вовченко, Евгений Кузнецов), 33:04 (5×5).

1:2 — Джованни Фьоре (Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски), 33:44 (5×5).

1:3 — Максим Лажуа (Константин Окулов, Николай Прохоркин), 39:46 (5×4).

1:4 — Максим Лажуа (Константин Окулов), 43:06 (5×4).

1:5 — Василий Пономарев (Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов), 51:07 (5×6).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Лажуа («Авангард»)

Оформил «дубль», фактически похоронив надежды «Металлурга» спасти матч. Также в активе легионера результативная передача.

Алексей Серебряков («Авангард»)

Действовал надежно и уверенно на последнем рубеже, сделал парочку эффектных спасений. В итоге у него 25 сэйвов.

Джованни Фьоре («Авангард»)

Забросил сам, ассистировал партнеру по команде. Хороший матч для канадца.

«Металлург» прервал 5-матчевую серию побед. Но печально огорчила игра команды. Впереди у команды небольшой отдых для того, чтобы провести работу над ошибками. Следующий матч магнитогорцы сыграют на своем льду 16 октября с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).