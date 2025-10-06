Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин одержал 300‑ю победу в КХЛ

А магнитогорская команда разгромила «Спартак» в Москве со счетом 6:2

Хоккейный клуб «Металлург» уверенно разобрался со «Спартаком» в Москве, выиграв со счетом 6:2. По дублю оформили форварды магнитогорской команды Никита Михайлис и Роман Канцеров. Эта победа стала 300-й в КХЛ для главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Спартака» оказывали сопротивление лишь в первом периоде. Но стоило «Металлургу» во втором периоде резко добавить в движении, как «красно-белая» дружина рассыпалась как карточный домик. Даниил Вовченко и Никита Михайлис забросили две безответные шайбы и сделали счет 4:1.

В третьем отрезке матча «Металлург» не стал останавливаться на достигнутом, а продолжил играть в свою игру, нагружая оборону «красно-белых». Поддержал Канцерова и оформил дубль Михайлис, воспользовавшись идеальным скрином перед воротами от Егора Коробкина. Через пару минут Никита уже ассистировал Исхакову, который отличился во втором матче подряд.

«Спартаку» не помогло сократить отрыв даже большинство. В концовке Никита Коротков заработал для гостей буллит. На исполнение вышел Владимир Ткачев, однако именинник не переиграл голкипера соперника. Впрочем, это не особо расстроило «Металлург» — как и финальный гол Павла Порядина. Магнитогорцы набрали максимум очков в Москве, а Андрей Разин одержал свою 300-ю победу в КХЛ.

«Меня не беспокоит, что Ткачев не забивает. Он создает очень много моментов для партнеров. Один из них сейчас возглавляет список бомбардиров КХЛ. Сегодня меня порадовала игра, ее картинка и результат — это самое главное. Евгения Кузнецова будем пробовать в разных вариантах. Ломать то, что построено сейчас, мы не будем», — отметил после матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 5 октября. «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Роман Канцеров (Егор Яковлев, Владимир Ткачев), 05:52 (5×5).

1:1 — Данил Пивчулин (Александр Беляев, Никита Ефремов), 15:41 (5×5).

1:2 — Роман Канцеров (Валерий Орехов), 17:03 (5×5).

1:3 — Даниил Вовченко (Никита Михайлис, Робин Пресс), 25:01 (5×4).

1:4 — Никита Михайлис (Руслан Исхаков, Александр Петунин), 29:10 (5×5).

1:5 — Никита Михайлис (Люк Джонсон), 48:53 (5×5).

1:6 — Руслан Исхаков (Никита Михайлис, Робин Пресс), 51:01 (5×5).

2:6 — Павел Порядин (Никита Коростелев, Даниил Орлов), 59:09 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Михайлис («Металлург»)

Набрал аж 4 (!) очка за матч, забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. Это лучшая игра форварда в текущем чемпионате КХЛ.

Роман Канцеров («Металлург»)

Уже в первом периоде оформил дубль. Мог пополнять свой бомбардирский счет во втором и третьем отрезках матча, но не сложилось.

Руслан Исхаков («Металлург»)

Также может занести себе матч в актив — забил гол сам, помог это сделать партнерам по команде.

Впереди у «Металлурга» еще один матч гостевой серии матчей: 7 октября южноуральцам предстоит сыграть в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Домашнюю серию магнитогорцы откроют 10 октября с тем же соперником.

Фото: пресс-служба ХК «Спартак» (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).