Евгений Кузнецов в дебютном матче за «Металлург» помог команде выиграть у «Торпедо»

Хоккеист сделал результативную передачу, а магнитогорский клуб победил со счетом 4:1

Хоккейный клуб «Металлург» закрепил лидерство в чемпионате КХЛ, выиграв в домашнем поединке у нижегородского «Торпедо» — 4:1. В составе магнитогорской команды состоялся дебют Евгения Кузнецова. Звездный форвард сыграл достойно и помог южноуральцам одержать победу, в его активе одна результативная передача, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне команды провели матч в Нижнем Новгороде. В нем «Металлург» проблем не испытал, разгромив волжан со счетом 5:1. Однако заключительные минуты поединка завершились «грязными» действиями хозяев площадки. https://www.1obl. ru/news/sport/metallurg-v-khokkey-igral-a-torpedo-pytalos-pobedit-sopernika-v-mma/ Уже после игры эмоции захлестнули главного тренера южноуральцев Андрея Разина, который на повышенных тонах пытался что-то высказать своему визави Алексею Исакову.

К счастью, до рукоприкладства дело не дошло и в Магнитогорске. И в целом, игра прошла корректно, без потасовок и провокаций. В первом периоде лучше действовали хозяева площадки, они больше времени провели в атаке, создавали остроты у ворот соперника. Но пропустили гол в свои ворота в самой концовке 20-минутки, его автором стал Егор Соколов. Кстати, воспитанник челябинского хоккея.

Что касается Евгения Кузнецова, то он попал в заявку на матч в 4-м звене с Никитой Коротковым и Люком Джонсоном. Его игра оставила приятное впечатление. Форвард не чурался «черновой» работы, хорошо двигался и в целом как будто получал удовольствие от хоккея.

Именно новобранец «Металлурга» и организовал ответный гол команды в дебюте второго периода. Евгений Кузнецов на скорости вошел в зону, закатился за ворота и сделал классную скрытую передачу на Михаила Федорова. Тот в касание переправил шайбу в ворота — 1:1.

Практически тут же супермомент был у Андрея Козлова. Форвард магнитогорского клуба бросал уже по практически пустым воротам, но голкипер волжан Денис Костин совершил чудо-спасение. «Металлург» давил, не давая сопернику глубоко вздохнуть. Не прошло и пяти минут с начала периода, а по броскам в створ ворот счет был 8-0.

И нет ничего удивительного в том, что именно магнитогорцы вышли вперед. Защитник южноуральцев Егор Яковлев сыграл как заправский форвард, подправив шайбу в ворота с «пятака» после прострела Дмитрия Силантьева — 2:1. Надо отдать должное волжанам, они встрепенулись и отодвинули игру от своих ворот. Хороший момент сравнять счет упустил Сергей Гончарук.

В дебюте третьего периода «Металлург» закрепил преимущество. Хороший бросок после отскока от дальнего борта нанес Никита Михайлис — 3:1. Игра пошла на встречных курсах, практически без средней зоны. Точку в концовке матча поставил Роман Канцеров. 4:1 — уверенная победа южноуральского клуба.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 10 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Егор Соколов (Егор Виноградов, Даниил Журавлев), 19:48 (5×5).

1:1 — Михаил Федоров (Евгений Кузнецов, Александр Сиряцкий), 22:30 (5×5).

2:1 — Егор Яковлев (Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев), 25:00 (5×5).

3:1 — Никита Михайлис (Даниил Вовченко, Робин Пресс), 40:07 (5×4).

4:1 — Роман Канцеров (Владимир Ткачев, Валерий Орехов), 57:55 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Ткачев («Металлург»)

Набирает очки уже в девяти матчах подряд. В этот раз записал на свой счет две результативные передачи. Хотя и смущает то, что никак не может открыть счет своим голам за магнитогорский клуб.

Илья Набоков («Металлург»)

Сыграл надежно и уверенно, не дав соперникам шанса на спасение. Совершил в итоге 28 сэйвов.

Евгений Кузнецов («Металлург»)

Хороший дебют для звездного форварда за магнитогорскую команду. Сыграл полезно, выдал роскошный результативный пас.

«Металлург» во второй раз за три дня обыграл нижегородское «Торпедо» и еще более упрочил свое лидерство в регулярном чемпионате КХЛ. Что касается волжан, то это для них уже четвертое поражение кряду. После феерического старта нижегородцы сбавили обороты.

Следующий матч подопечные Андрея Разина также проведут на своей площадке. Послезавтра, 12 октября, «Металлург» примет омский «Авангард».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).