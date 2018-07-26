/ Магнитогорский «Металлург» отправляется в Баварию за интенсивными нагрузками

«Сталевары» проведут два контрольных матча в Германии.

Сегодня, 26 июля, южноуральская хоккейная команда отправляется на сборы в Германию. «Металлург» проведет подготовку к новому сезону 2018/2019 регулярного чемпионата в баварском городе Гармиш-Партенкирхен. Там команда получит интенсивные нагрузки в условиях высокогорья. Хоккеисты примут участие в двух контрольных матчах.

Акцент сделали сейчас больше на скорость, на принятие быстрых решений на льду, активное движение. Сегодня у нас с ребятами в команде работают два с половиной тренера по ОФП. Почему с половиной? Потому что один из тренеров еще по совместительству массажист. Поэтому этим летом у нас большое внимание к общефизической подготовке, к силовым нагрузкам. Подготовили индивидуальную программу на летний период по каждому игроку — что где физически надо добавить. И уже в Гармише на сборах мы усилим эту работу — будет потяжелее, чем раньше. Все ребята это понимают, адекватно воспринимают эти нагрузки и настроены на отличный результат. — рассказал вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.

Перед отъездом игроки провели открытую тренировку под сводами ледовой арены «Металлург». Сюда хоккеисты вернутся уже 7 августа, чтобы продолжить занятия. В середине августа «лисы» приедут на Кубок губернатора в Челябинск.