Сегодня, 9 января, состоится встреча магнитогорского «Металлурга» с омским «Авангардом». Матч пройдет на ледовой арене в подмосковной Балашихе, говорится на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Сейчас «Авангард» находится на втором месте турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками. «Металлург» расположился на третьей строчке с 55 баллами. Обе команды выйдут на лед после серий из двух побед. Начало встречи — в 20:00 по местному времени. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv