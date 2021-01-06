В Троицком районе пожар уничтожил дом многодетной семьи

По предварительным данным, ЧП произошло из-за замыкания электропроводки в бане, расположенной рядом с домом

Накануне вечером в Троицком районе Челябинской области загорелась баня. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение — дом, в котором проживала многодетная семья, — и уничтожил его. Подробнее о ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Инцидент произошел в поселке Каменная речка около 22:40. Как рассказал 23-летний молодой человек, оставшийся дома вместе со своей супругой, братом и сестрами, его родители вместе с младшей сестрой уехали в гости в соседний поселок. Чисто случайно в одиннадцатом часу ночи южноуралец вышел на крыльцо дома и увидел горящую баню, расположенную близко к дому. Вскоре огонь перекинулся и на дом. Несмотря на то что молодой человек сразу же вызвал пожарных, остановить распространение огня не удалось.

«На момент прибытия пожарных внутри здания уже никого не было, все благополучно вышли на улицу. По одной из версий, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в бане, а отсутствие противопожарных разрывов сделало свое дело — сгорела и баня, и дом, и сарай»,— сообщили в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Пожар тушили три автоцистерны и 12 спасателей. На месте также работали сотрудники полиции, представители газовой службы и глава сельского поселения.

Также пожарные напомнили, что расстояние между деревянными строениями должно быть не менее 10 метров. В данном случае это правило было нарушено, поэтому избежать ЧП не удалось.