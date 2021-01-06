В Челябинске на ходу загорелся бензовоз

В результате ЧП пострадал водитель автомобиля

Сегодня днем в Челябинске загорелся бензовоз. Сотрудники МЧС незамедлительно отправились на место ЧП по повышенному номеру сложности. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание автомобиля «МАЗ» произошло в 12:37 на улице 1-й Потребительской. Прибыв на место уже через три минуты, пожарные обнаружили горящую кабину бензовоза и опасность перекидывания огня на цистерну с 10 кубометрами бензина.

«С риском для жизни и максимально оперативно пожарные приступили к тушению. В 12:54 открытое горение было ликвидировано. Уже после ликвидации пожара выяснилось, что водитель автомобиля получил ожоги рук. Он был направлен на осмотр в одно из лечебных учреждений города»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент сотрудники отделения дознания вместе со специалистами испытательной пожарной лаборатории работают на месте и выясняют причины возгорания.

Напомним, накануне вечером в Троицком районе предположительно из-за короткого замыкания электропроводки загорелась баня. Пламя быстро перекинулось на соседний дом и полностью уничтожило здание и имущество многодетной семьи. Подробнее об инциденте читайте здесь.