66 процентов российских предпринимателей планируют увеличить штат сотрудников в 2021 году

При этом чуть меньше половины наемных работников надеются на увеличение оклада

Чуть менее половины российских предприятий с надеждой смотрят на 2021 год и надеются на позитивные изменения на рынке. Столько же сотрудников различных компаний надеются на повышение оклада в этом году. Подробнее об ожиданиях бизнесменов и их сотрудников рассказали в пресс-службе hh.ru.

Непростой 2020 год наконец-то закончился, и многие предприниматели облегченно вздохнули и начали строить новые планы и надеяться на лучшее. Например, 42% компаний оценивают свои перспективы на рынке как положительные в 2021 году. Среди них — представители небольших и средних компаний. 36% компаний считают, что в новом году ничего не изменится, и 17%, как правило, небольших компаний не ожидают от 2021 года ничего хорошего.

С окладами сотрудников дело обстоит примерно так же.

«Роста окладов сотрудников в 2021 году ожидают в 42% компаний, еще 40% считают, что изменений не произойдет, 8% уверены, что оклады снизятся»,— говорят в пресс-службе hh.ru.

Что касается числа сотрудников, то в 66% российских компаний в этом году ожидается увеличение численности сотрудников. 14% компаний не собираются увольнять или принимать новых работников. Еще 18% компаний предполагают сокращение штата.

Что касается работы компаний в 2020 году, то только 38% бизнесменов признались в том, что прошлый год прошел для них хуже, чем 2019 год. 14% предпринимателей не ощутили на себе никаких изменений и продолжали работать в прежнем режиме. А 29% считают, что 2020 год был для них лучше, чем 2019-й.