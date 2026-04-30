«Металлург» проиграл «Ак Барсу» в третьей игре полуфинала Кубка Гагарина

Магнитогорцы уступили соперникам в Казани со счетом 1:4 и теперь уступают в серии 1-2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» неудачно открыли полуфинальную серию матчей в Казани, уступив «Ак Барсу» со счетом 1:4. Клуб из Татарстана забросил две безответные шайбы в первом периоде благодаря усилиям Дмитрия Кателевского, сохранив победный счет до финальной сирены. Подопечные Андрея Разина снова оказались в роли догоняющих, счет в серии 1-2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Аккуратность не приносит плоды

Встреча началась на небольших скоростях. Соперники не давали друг другу проходить даже половину зоны, в основном отбирали шайбу в районе синей линии. Первый бросок в матче был нанесен «Металлургом» лишь спустя две минуты после его начала. Первый момент казанцев же случился лишь спустя 4,5 минуты.

Взбадривать игру начал «Ак Барс»: позиционная атака завершилась неточным броском с усов от защитника Никиты Лямкина. Затем последовала контратака «Металлурга», которую игроки не смогли довести до броска. Однако уже через несколько минут случился супермомент у Владимира Ткачева. После броска Макара Хабарова от синей линии шайба задела плечо Тимура Билялова, пролетела через него и упала около левой по отношению к вратарю штанги, где находился нападающий «Металлурга», но шайба перескочила через его клюшку.

Медленный темп, видимо, надоел казанцам, и они решили активизироваться, к чему магнитогорцы оказались не готовы. «Ак Барс» начал проводить контратаки на скорости, одна из которых привела к голу. Дмитрий Кателевский с пятака переправил шайбу броском с ходу после передачи из-за ворот от Никиты Дыняка. Это было всего лишь третье попадание в створ от казанцев и шестое в матче в общем. Через две минуты «Ак Барс» снова создал опасный момент: Дмитрий Яшкин попал в штангу после поперечной передачи Денисенко.

Однако спустя минуту похожая схема все же принесла успех казанцам: Пустозеров и Кателевский атаковали два в одного, Алексей сделал передачу на левый фланг, откуда Дмитрий с ходу переправил шайбу в ворота Набокова, оформив дубль. Таким образом, «Ак Барс» в первом периоде показал великолепную реализацию: 2 броска в створ из 4 оказались результативными.

«Металлург» стал активнее, но общую ситуацию это не поменяло

На старте второго периода магнитогорцы провели несколько позиционных атак, почти каждая из которых заканчивалась броском в створ. Однако попытки «Металлурга» играть активно в чужой зоне привели не к поражению ворот Тимура Билялова, а к первому удалению в матче: за подножку в зоне атаки был наказан Никита Коротков, который в прошлом матче дважды нарушал правила.

В итоге «Ак Барс» воспользовался «подарком» соперника: Дмитрий Яшкин с границы правого круга вбрасывания поразил ворота Набокова в третий раз. Это снова был бросок с ходу и также в «девять», но уже в дальнюю.

После реализованного большинства казанцы не остановились и продолжили наседать на соперника. Опасный момент организовал Алексей Пустозеров, который обошел всех соперников в чужой зоне, но не переиграл Набокова. Однако похожим образом уже в следующей атаке защитник Робин Пресс смог «размочить» Билялова. Он остановил шайбу на синей линии, обыграл двух игроков «Ак Барса» и бросил с кистей. Шайба задела одного из игроков казанцев и оказалась в воротах.

В общем, во втором периоде «Металлург» подхватил быстрый темп, который предложил «Ак Барс» в первой 20‑минутке, стал чаще бросать (12 шайб дошло до вратаря и еще столько же было заблокировано казанцами). Но провал в дисциплине подбил настрой магнитогорцев, однако не разбил окончательно, и они смогли забросить.

Все снова успокоились, и казанцы «засушили» игру

Третий период начался с активности «Ак Барса» в зоне «Металлурга», гости снова заиграли вторым номером, хотя именно им нужно было отыгрывать две шайбы. Игра стала более спокойной по сравнению со вторым периодом. Больше всего контроля шайбы было у магнитогорцев, но до опасных моментов дело не доходило. Только ближе к середине периода в ходе позиционной атаки возникла острота у ворот казанцев: Люк Джонсон бросал в ближний угол, но защитник Алексей Марченко лег под шайбу.

За 2:40 до окончания третьего периода Андрей Разин убрал вратаря. «Металлург» создал лишь один опасный момент: бросок Александра Петунина с ходу после поперечной передачи Сергея Толчинского. А вот «Ак Барс» смог отличиться: Кирилл Семенов отобрал у Толчинского шайбу на входе в зону и бросил прямо в пустые ворота. Этот гол стал окончательным приговором для «Металлурга» в матче и зафиксировал итоговый счет — 4:1 в пользу хозяев.

Хоккей. Сезон-2025/2026. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. Полуфинал. Третий матч. 29 апреля. «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Кателевский (Никита Дыняк, Алексей Пустозеров), 15:04 (5×5).

2:0 — Дмитрий Кателевский (Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер), 18:08 (5×5).

3:0 — Дмитрий Яшкин (Никита Лямкин, Кирилл Семенов), 27:09 (5×4).

3:1 — Робин Пресс, 31:52 (5×5).

4:1 — Кирилл Семенов, 59:06 (5×5, в пустые ворота).

Счет в серии: 2-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дмитрий Кателевский («Ак Барс»)

Оформил дубль, в том числе забросил победную шайбу

Алексей Пустозеров («Ак Барс»)

Дважды ассистировал, в том числе на победный гол

Кирилл Семенов («Ак Барс»)

Поставил точку в матче, забросив в пустые ворота, и выиграл 9 вбрасываний из 12

Кто виноват и что делать?

Магнитогорские матчи серии показали, что «Металлургу» следует с первых минут играть первым номером, иначе у них захватывают инициативу, которую им потом сложно вернуть. В какой-то степени в Казани повторился сценарий первой игры, когда подопечные Разина не сразу включились в игру и пропустили три безответные шайбы. Чтобы подобного не происходило, магнитогорцам нужно начинать матч активно, на больших скоростях. Тогда «Ак Барсу» придется следовать за ними, а не наоборот.

Автор: Татьяна Баткова

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс» (Казань)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)