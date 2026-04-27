«Металлург» выиграл у «Ак Барса» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

Магнитогорцы победили 4:2, взяв реванш за поражение в первом матче

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали непростую победу над казанским «Ак Барсом» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня, 27 апреля, южноуральцы выиграли 4:2 и сравняли счет в серии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Металлург» открыл счет и справился с давлением «Ак Барса»

«Металлург» сразу задал высокий темп, а «Ак Барс» принял этот вызов. На старте первого периода команды обменялись удалениями. На третьей минуте магнитогорцев в меньшинстве оставил нападающий Никита Коротков, но спустя минуту составы уравнялись: за подножку присел форвард казанцев Григорий Денисенко. В оставшуюся минуту численного преимущества «Металлург» сумел открыть счет: защитник Егор Яковлев зарядил кистевой от синей линии, а нападающий Роман Канцеров подставил клюшку и переправил шайбу в ворота соперника.

Гол придал магнитогорцам уверенности: они стали больше владеть шайбой и атаковать ворота соперника. Однако уже ближе к середине игрового отрезка темп игры команд стал выравниваться. Они обменялись острыми атаками, но потом последовали отрезки сначала из практически пяти минут без пауз, а затем — далее из четырех. Тогда же случился спорный эпизод: защитник казанцев Илья Карпухин без воздействия со стороны сдвинул ворота своей команды, но удаления не последовало, чему был очень возмущен тренер «сталеваров» Андрей Разин.

Во второй половине периода «Ак Барс» начал прибирать к рукам инициативу, но уже ближе к концовке темп успокоился: команды начали отбрасываться, проводить много времени в своей зоне и встречать соперника до прохождения синей линии. На последней минуте «Металлург» провел позиционную атаку и завершил период с контролем шайбы. По итогам первой 20-минутки «Ак Барс» в три раза превосходил соперника по вбрасываниям, однако в остальных показателях магнитогорцы не уступали.

Второй период: два гола за три минуты и паника Казани

Второй период «Металлург» начал с острого момента: Сергей Толчинский выехал из-за ворот и почти с нулевого угла бросил, но вратарь казанцев Тимур Билялов был надежен. На 3-й минуте нападающий «Ак Барса» Галимов полез на вратаря магнитогорцев Илью Набокова, но одноклубники не дали в обиду голкипера и завязалась потасовка. Однако судьи никого за это не наказали.

На 7-й минуте «Металлург» закрыл соперника в зоне. Героем эпизода снова стал Сергей Толчинский, который бросил с дальнего пятака по воротам, но, к сожалению, не поразил их. Ответом на это стал проход нападающего «Ак Барса» Кирилла Семенова. Он вошел в зону соперника по левому флангу, сместился в центр, с разворота бросил по воротам и пошел на пятак добивать, что снова спровоцировало стычку. Действия Семенова взбодрили казанцев: далее последовала позиционная атака в их исполнении, которая завершилась броском защитника Митчелла Миллера.

Далее звено Канцерова сумело отодвинуть игру от своих ворот, но «Ак Барс» не сдался: провел две атаки. Магнитогорцы же ответили броском Сергея Толчинского. Затем последовала непростая атака «Ак Барса»: нападающий магнитогорцев Игорь Нечаев заблокировал два броска подряд, а чуть позднее защитник Макар Хабаров после силового приема от Фисенко разбил клюшкой визор сокоманднику Люку Джонсону, отчего последний получил микротравму.

Активность Сергея Толчинского дала результат: Роман Канцеров набросил на ворота Билялова, тот поймал шайбу, но она предательски просочилась через голкипера, и Сергей добил ее в сетку — 2:0.

«Ак Барс» запаниковал: Хмелевский удалился за удар клюшкой. Это численное преимущество «Металлург» реализовал. Яковлев сделал пас на левый фланг, откуда Вовченко нанёс бросок сходу. Шайба задела клюшку защищающегося Ильи Карпухина и зашла в ворота. Счет стал 3:0, как и в прошлой встрече, но уже в пользу хозяев.

3:0 превратилось в 3:2, но «Металлург» выстоял

Третий период начался нелучшим образом для «Металлурга». На первой же минуте казанцы реализовали численное преимущество: Артем Галимов сходу переправил шайбу в ворота после передачи Митчелла Миллера — 3:1. Форварду «Ак Барса» гола, видимо, показалось мало, поэтому он подъехал к вратарю соперника и начал говорить что-то ему. Это не понравилось «сталеварам», и снова завязалась стычка.

Через полторы минуты после пропущенного гола «Металлург» получил численное преимущество. Карпухин подставил подножку Александру Петунину. «Ак Барс» действовал активно в обороне и почти ничего не дал создать магнитогорцам. Ближе к середине периода казанцы стали играть активнее. Перехваченная передача Яковлева привела к позиционной атаке, но результативно она не завершилась. Галимов снова был активен на пятаке, но его действия были пресечены игроками «Металлурга».

Во второй половине периода хозяева льда перехватили инициативу и проводили позиционные атаки, но перехваченная в средней зоне передача привела к выходу Александра Хмелевского один на один с Набоковым, который нападающий казанцев реализовал — 3:2!

На 15-й минуте периода форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин попал клюшкой по лицу Егора Яковлева, за что был наказан двумя штрафными минутами, но на этот раз магнитогорцам отличиться не удалось. Однако это большинство помогло «Металлургу» перехватить инициативу, так как уже в равных составах команда провела несколько атак сходу, одна из которых завершилась голом Никиты Михайлиса — 4:2. Он и установил окончательный счет в матче.

Хоккей. Сезон-2025/2026. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч. 27 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Роман Канцеров (Егор Яковлев, Владимир Ткачев), 04:38 (5×4).

2:0 — Сергей Толчинский (Роман Канцеров), 31:40 (5×5).

3:0 — Даниил Вовченко (Егор Яковлев, Роман Канцеров), 33:49 (5×4).

3:1 — Артем Галимов (Митчелл Миллер, Александр Хмелевский), 40:04 (5×4).

3:2 — Александр Хмелевский (Кирилл Семенов, Алексей Марченко), 53:12 (5×5).

4:2 — Никита Михайлис (Александр Петунин, Руслан Исхаков), 57:22 (5×5).

Счет в серии: 1-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Толчинский («Металлург»)

Удвоил преимущество команды, нанес четыре броска по воротам.

Роман Канцеров («Металлург»)

Открыл счет в матче и поучаствовал еще в двух голах магнитогорцев.

Кирилл Семенов («Ак Барс»)

Стал ассистентом одной из заброшенных шайб, выиграл 50% вбрасываний.

«Металлург» сравнял счет в серии с «Ак Барсом». Следующие два матча пройдут на казанском льду, первый из которых состоится 29 апреля.

Автор: Татьяна Баткова.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).