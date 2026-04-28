Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин обозвал журналиста «смурфиком из Казани»

И пригласил его за стол для пресс‑конференции, чтобы задать ему неудобные вопросы в прямом эфире

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин устроил шоу на пресс-конференции после победного матча с «Ак Барсом» (4:2) и отчитал за непрофессионализм казанского журналиста Рустама Имамова. Специалисту не понравилось, как тот переиначил его слова после первой игры серии. Полный текст прошедшей пресс-конференции опубликован на официальном сайте ХК «Металлург».

«Смурфика из Казани можно вот сюда посадить? Пойдемте, вас покажут на всю страну. Ну что вы боитесь-то? Пойдем вместе на пресс-конференцию. Я ему позадаю вопросы, можно?» — с этого началась пресс-конференция Андрея Разина после победного матча с «Ак Барсом».

Рустам Имамов занял место за столом рядом с тренером. И Андрей Разин начал его… отчитывать. Наставник «Металлурга» посчитал, что корреспондент выдернул его слова о видеотренерах казанской команды из контекста и поместил в заголовок своей статьи.

Речь шла о шутке специалиста: надо было кого-то подсадить к гостям, чтобы им дали по «башке». У корреспондента championat.com вышел материал с таким заголовком: «„Дайте ему по башке!“ Разина бесит видеотренер „Ак Барса“. Он отменил уже 11 голов подряд».

Тренер призвал писать честно, не переделывая его слова. Он настаивал на том, что журналист должен быть нейтральным. По мнению Андрея Разина, журналист должен учитывать, что его слова про «дать видеотренерам по башке» нужно было воспринимать как шутку и не переставлять фразы и выносить их в заголовок.

В ходе разговора Андрей Разин в шутку предположил, что журналист является педофилом.

«Давай предположу, что ты педофил. Ты похож, у тебя типаж. Представляешь, какое у тебя будет клеймо? Я в 32 года закончил с хоккеем, сейчас мне 52. А до этого я был хоккеистом. И я всю жизнь борюсь с такими, как ты», — заявил Разин.

Напомним, что вчера, 27 апреля, хоккейный клуб «Металлург» выиграл у казанского «Ак Барса» со счетом 4:2 во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.




