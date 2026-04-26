«Металлург» проиграл «Ак Барсу» в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина

Магнитогорцы на своем льду уступили соперникам из Казани со счетом 2:5

Хоккейный клуб «Металлург» неудачно провел домашний поединок в первом матче полуфинала Кубка Гагарина, уступив на своем льду казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:5. Клуб из Татарстана еще в первом периоде забросил три безответные шайбы и довел матч до победы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Залогом победы «Ак Барса» стал шикарный первый период. Подопечные Анвара Гатиятуллина провели его блестяще, забросив три шайбы. Казанцы сразу обозначили, что намерены душить магнитогорцев прессингом и доставлять шайбу к воротам из любых позиций. Смолину к третьей минуте пришлось несколько раз выручить, а затем гости открыли счет — прострел на пятак замкнул Илья Сафонов.

Уральцы испытывали большие проблемы с прохождением средней зоны. Первый бросок в створ они нанесли только на восьмой минуте. А в середине периода Никита Дыняк со входа в зону забил второй гол. Хозяева не надломились при 0:2 и быстро ответили — Данила Паливко вложил всю душу в бросок, однако радость была недолгой. Анвар Гатиятулин взял запрос на положение вне игры, и оказался прав.

Магнитогорцам чертовски не везло в первом периоде. За отмененным голом последовал бросок в перекладину от Валерия Орехова. А казанцы продолжили использовать свои возможности — упрочил перевес Нэйтан Тодд. После его гола Разин заменил Смолина на Набокова.

Во втором периоде пошел хоккей на встречных курсах. Соперники не отсиживались в обороне и ловили друг друга на контратаках. К чужим воротам убегали Дмитрий Яшкин (бросил в Набокова) и Кирилл Семенов с Тоддом — их хитрая задумка с передачей на дальнюю штангу не прошла. Был близок к голу Артем Минулин, но Билялов справился с его броском.

В середине периода Яшкин, перестаравшись в силовой борьбе, оставил «Ак Барс» в меньшинстве. И спецбригада «Металлурга» сработала — Люк Джонсон подставил клюшку под бросок Робина Пресса и сократил отставание — 1:3. Магнитогорцы продолжили атаковать и в равных составах, но попались на контратаке — Александр Хмелевский прорвался к воротам и переиграл Набокова.

В третьем периоде гости грамотно оберегали преимущество. Опасные ситуации у их ворот возникали, но Билялов действовал надежно и спокойно. В середине отрезка уральцы получили большинство, и Разин выпустил вместо вратаря шестого полевого игрока. Вскоре Набоков вернулся в ворота, а магнитогорцы реализовали большинство впятером — Александр Петунин доработал на пятаке и отыграл один гол.

Казанцы ответили голом в большинстве — удаление Минулина, заработанное в чужой зоне, использовал Хмелевский. Итог матча — 2:5, первая игра осталась за «Ак Барсом».

«Ужасное начало, страшное начало для нашей команды. Такого не было, наверное, за все время. Первый период, скажем так, даже не отражает всей нашей немощности, которую мы показали в начале матча. Спасибо вратарям, что всего лишь 0:3 было. Второй период сыграли хорошо, в третьем тоже могли зацепиться, но увы», — подвел итог матчу на пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Хоккей. Сезон-2025/2026. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч. 25 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:3, 1:1, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Илья Сафонов (Митчелл Миллер, Никита Лямкин), 02:29 (5×5).

0:2 — Никита Дыняк (Дмитрий Кателевский, Илья Карпухин), 10:01 (5×5).

0:3 — Нэйтан Тодд (Кирилл Семенов, Алексей Марченко), 15:33 (5×5).

1:3 — Люк Джонсон (Робин Пресс, Сергей Толчинский), 29:26 (5×4).

1:4 — Александр Хмелевский (Кирилл Семенов, Митчелл Миллер), 32:43 (5×5).

2:4 — Александр Петунин (Макар Хабаров, Люк Джонсон), 49:34 (5×5).

2:5 — Александр Хмелевский (Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер), 52:16 (5×5).

Счет в серии: 0-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Хмелевский («Ак Барс»)

Оформил дубль и не дал соперникам совершить камбэк.

Митчелл Миллер («Ак Барс»)

Сделал ассистентский хет-трик, стал заметной фигурой в матче.

Люк Джонсон («Металлург»)

Набрал 2 (1+1) очка, был лучшим в составе магнитогорской команды.

Завтра, 27 апреля, команды проведут второй матч серии. Игра состоится также в Магнитогорске.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).