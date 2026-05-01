«Металлург» проиграл «Ак Барсу» и оказался на грани вылета из Кубка Гагарина

Магнитогорская команда уступает в серии 1-3 и не имеет права на ошибку

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» снова уступили в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу». Как и в предыдущем матче, подопечные Андрея Разина проиграли в гостях со счетом 1:4. Южноуральцы уступают в серии 1-3 и рискуют уже в следующем поединке завершить свое выступление в сезоне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Драка и ничего, кроме драки

На первой же минуте случился опасный момент у ворот Набокова: Даниил Паливко отдал передачу в своей зоне, которая была перехвачена и привела к атаке «Ак Барса». Шайбу больше контролировали игроки «Металлурга», но опасные моменты создавали хозяева. Первая пятиминутка кончилась стычкой у ворот «Ак Барса», которая привела к драке Михаила Фисенко и Люка Джонсона. Игра продолжилась в равных составах, но эта драка встряхнула магнитогорцев: они проводили много затяжных позиционных атак, как будто играли в большинстве.

Во второй половине периода инициатива перешла в руки казанцев. Своей активностью они вынудили магнитогорцев удалиться за две минуты до конца периода. «Ак Барс» провел это большинство с контролем шайбы в зоне соперника, но смог создать лишь один опасный момент, а «Металлург», в свою очередь, сумел даже контратаку организовать, но до броска дело не дошло: казанцы «съели» Андрея Козлова на подъезде к воротам.

Период запомнился многочисленными перехватами в зоне «Металлурга» в исполнении «Ак Барса». Темп игры был средним, а ни одна из команд не выглядела доминирующей. Именно поэтому впервые в этой серии первый период закончился без заброшенных шайб, а самым ярким событием, пожалуй, оказалась драка.

Удаление изменило все

В начале второго периода игра разделилась на короткие отрезки, опасных моментов не возникало до четвертой минуты, когда «Ак Барс» закрепился в зоне «Металлурга» и усилиями троек Фисенко и Кателевского нагружал Набокова. Магнитогорцы же отвечали контратаками.

Ближе к середине периода казанцы еще более активизировались. Металлург" терпел-терпел и убежал в контратаку, которую Роман Канцеров завершил голом, но... его отменили, так как до этого Михаил Федоров попал клюшкой по лицу Ильи Сафонова. Вот так магнитогорцы не только лишились заброшенной шайбы, но и подверглись риску пропустить, что и произошло. Никита Лямкин бросил от синей линии, шайба попала в клюшку Никиты Короткова, заскакала, а Александр Барабанов затем подправил ее в ворота — 1:0.

Тут у магнитогорцев случилась паника: в следующей же смене шайба поразила ворота Набокова во второй раз. Передача Егора Яковлева в своей зоне не дошла до адресата в лице Валерия Орехова, видимо, задержавшись о слой снега у борта. За лицевой линией ее перехватил Дмитрий Яшкин и сделал пас на дальний пятак, откуда Григорий Денисенко сходу поразил ворота «Металлурга» — 2:0.

Во втором периоде «Ак Барс» владел инициативой, однако именно «Металлург» имел шанс открыть счет, чему помешало удаление, которое как раз и перевернуло ход игры и гости пропустили две быстрые шайбы.

Самый событийный период серии

Третий период начался с большинства казанцев, но магнитогорцы успешно отражали их натиск: перехватывали шайбу и завозили ее в зону атаки. «Ак Барс» не реализовал численное преимущество, но после этого возле Набокова случился пожар. Илья Сафонов бросал по его воротам, но прошить голкипера не удалось. Тогда он решил подтолкнуть щиток вратаря «Металлурга», под которым находилась шайба. Набоков упал, а Александр барабанов добил ее в ворота. Последовал запрос Андрея Разина на помеху вратарю, который был удовлетворен, и цифры на табло остались теми же.

Спустя пять минут после старта третьего периода в один момент казанцы потеряли концентрацию, а магнитогорцы воспользовались этим. Валерий Орехов нашел на дальнем пятаке Егора Коробкина, который в касание перевел шайбу в ворота Тимура Билялова. Теперь уже тренерский штаб «Ак Барса» взял запрос на пас рукой. «Военная комната» в течение нескольких минут разбирала этот эпизод и приняла решение засчитать шайбу. 2:1. Так видеотренеры казанцев впервые в этом сезоне допустили ошибку, за которую хозяева получили первое в матче удаление.

Однако большинство магнитогорцев длилось недолго: на пятаке Роман Канцеров неаккуратно сыграл клюшкой и ударил по лицу Илью Карпухина. В равных составах команды тоже не успели много поиграть: магнитогорцы заработали второе удаление. Так 5 на 4 превратилось в 3 на 4.

За шесть минут до конца периода магнитогорцы создали два супермомента: атака три в ноль от звена Джонсона и затем бросок самого Люка: ни один из них не был реализован. «Ак Барс» же следующим выпадом усилиями звена Кирилла Семенова вернул преимущество в две шайбы — 3:1.

Андрей Разин решил снять вратаря за две минуты до конца третьего периода, но магнитогорцам это пользы не принесло: Дмитрий Яшкин поставил точку в матче, поразив пустые ворота «Металлурга». Итог такой же, как и в предыдущей встрече — 4:1.

Хоккей. Сезон-2025/2026. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. Полуфинал. Четвертый матч. 1 мая. «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Барабанов (Никита Лямкин, Кирилл Семенов), 34:44 (5×4).

2:0 — Григорий Денисенко (Дмитрий Яшкин), 35:50 (5×5).

2:1 — Егор Коробкин (Валерий Орехов, Люк Джонсон), 45:31 (5×5).

3:1 — Нэйтан Тодд (Кирилл Семенов, Александр Хмелевский), 54:10 (5×5).

4:1 — Дмитрий Яшкин, 58:14 (пв).

Счет в серии: 3-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дмитрий Яшкин («Ак Барс»)

Отдал передачу на победный гол, забил в пустые ворота. Выиграл 100% вбрасываний.

Григорий Денисенко («Ак Барс»)

Забросил победную шайбу и нанес три броска в створ.

Артем Галимов («Ак Барс»)

Нанес четыре броска в створ и заблокировал один бросок.

«Металлург» оказался на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. Команде нужно забирать домашний матч, который состоится 3 мая, чтобы продлить хоккейную весну для Магнитогорска.

Автор: Татьяна Баткова.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс» (Казань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).