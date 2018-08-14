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/ Игроки хоккейного клуба Магнитогорска принесли первую победу команде

Игроки хоккейного клуба Магнитогорска принесли первую победу команде

Итоги матча «Металлург» vs «Салават Юлаев».
сегодня в 18:30
  |  Спорт

Магнитогорский «Металлург» с победы начал выступление на Кубке Губернатора Челябинской области по хоккею. В первом матче турнира команда Йозефа Йандача обыграла Уфимский «Салават Юлаев» со счётом 2:1.

Счёт открыли Уфимцы. На 33-минуте встречи единственную шайбу «Салавата» забросил Владимир Ткачёв. «Металлург» сумел сравнять лишь в концовке третьего периода, броском отметился Никита Язьков. Решающую шайбу в овертайме забросил защитник Максим Матушкин.

Завтра «Салават Юлаев» сыграет дневной матч турнира против «Авангарда», а «Трактор» и «Металлург» выяснят победителя в очередном матче Южноуральского дерби.

Также сегодня Челябинский «Трактор» сыграет против «Авангарда». Прямой эфир и текстовую трансляцию матча вы можете посмотреть на сайте 1obl.ru.

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