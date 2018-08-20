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/ Тренер «Авангарда» дал интервью новой ведущей микст-зоны в Челябинске на французском языке

Тренер «Авангарда» дал интервью новой ведущей микст-зоны в Челябинске на французском языке

Боб Хартли доволен организацией Кубка губернатора Челябинской области
сегодня в 17:44
  |  Спорт

Главный тренер Омского «Авангарда» отметил высокий уровень организации Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Об этом он рассказал новой ведущей микст-зоны во время турнира. Екатерина Назарова и Боб Хартли общались на французском языке. Тренер назвал турнир хорошей проверкой своих игроков. Плотный график матчей позволил еще раз проверить спортсменов «на прочность».

Турнир был организован замечательно, так как собрать 4 команды, за 5 дней сыграть 4 матча — это важный опыт для команды. — сказал Боб Хартли сайту 1obl.ru.

Сейчас омский тренер готовит своих игроков к новому сезону КХЛ.

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