/ Тренер «Авангарда» дал интервью новой ведущей микст-зоны в Челябинске на французском языке

Главный тренер Омского «Авангарда» отметил высокий уровень организации Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Об этом он рассказал новой ведущей микст-зоны во время турнира. Екатерина Назарова и Боб Хартли общались на французском языке. Тренер назвал турнир хорошей проверкой своих игроков. Плотный график матчей позволил еще раз проверить спортсменов «на прочность».
Турнир был организован замечательно, так как собрать 4 команды, за 5 дней сыграть 4 матча — это важный опыт для команды. — сказал Боб Хартли сайту 1obl.ru.
Сейчас омский тренер готовит своих игроков к новому сезону КХЛ.