«Металлург» одержал волевую победу в стартовом матче домашнего Мемориала Ромазана

Также в турнире принимают участие «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и новичок чемпионата – ВХЛ «Магнитка»

В Магнитогорске стартовал старейший предсезонный турнир в истории российского хоккея — Мемориал Ромазана проводится в 33-й раз. Итоги первого дня.

В стартовой игре новичок турнира, команда ВХЛ «Магнитка», уступила «Нефтехимику» из Нижнекамска 1:2, зато в вечерней встрече «Металлург» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» 3:2.

В среду, 28 августа, «Салават» днем сыграет с «Магниткой», в вечернем матче скрестят клюшки «Металлург» и «Нефтехимик». Финальные матчи турнира пройдут 30 августа.

В Челябинске одновременно стартовал традиционный предсезонный Кубок губернатора Челябинской области. Команда-хозяйка, ХК «Трактор», также стартовала с победы 4:3, вырвав ее у тольяттинской «Лады» в дополнительное время.