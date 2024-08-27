Победа «Амура» над «Югрой» открыла предсезонный Кубок губернатора в Челябинске

Первая встреча турнира 27 августа завершилась со счетом 2:1 в пользу хабаровчан

Предсезонный хоккейный Кубок губернатора Челябинской области стартовал с победы «Амура» над «Югрой».

Первая встреча турнира 27 августа завершилась со счетом 2:1 в пользу хабаровчан. У них оформил дубль Игнат Коротких: сначала он на 2-й минуте первым оказался на добивании после отскока шайбы из-за ворот (01:49), а затем в дебюте третьего периода нанес кистевой бросок с пол-зоны (42:17).

Гол престижа «Югре» удалось забить за три минуты до сирены: Даниил Скориков реализовал лишнего (56:58, 5×4).

До конца встречи ханты-мансийцы действовали вшестером, заменив голкипера, и создали ряд отличных моментов, но перевести игру в овертайм не сумели.

В среду, 28 августа, «Амур» встретится с «Ладой», «Югра» сыграет с «Трактором».

В эти минуты хозяева и гости из Тольятти проводят матч-открытие. Следить за ним можно в прямой трансляции на ОТВ либо на сайте 1obl.tv.

До открытия губернатор Челябинской области, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер встретился с главным тренером команды Бенуа Гру, чтобы обсудить задачи на сезон, вопросы подготовки команды и нюансы тренировочного процесса.