Хоккейный клуб «Трактор» с победы стартовал на Кубке губернатора Челябинской области

Челябинская команда в первом матче одержала волевую победу над «Ладой»

Хоккеисты «Трактора» с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области. Сегодня, 27 августа, подопечные Бенуа Гру в непростом поединке вырвали победу в овертайме у тольяттинской «Лады». Хозяева турнира дважды уступали в счете, выровняли положение, а в дополнительное время победу «черно-белым» принес Максим Шабанов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Домашний Кубок губернатора вызвал хоть и большой интерес у челябинских болельщиков, тем не менее, аншлага на трибунах «Трактора» не собрал. Возможно, сыграла свою роль не самая яркая вывеска стартового поединка для челябинской команды. При всем уважении к «Ладе», эта команда хоть и провела здорово минувший сезон, к грандам КХЛ не относится.

Но надо отдать должное волжанам, стартовый матч на Кубке губернатора они провели отменный, заставив понервничать поклонников «черно-белых».

Именно они отличились в дебюте игры, забросив курьезную шайбу. Заброс Никиты Михайлова в чужую зону обернулся взятием ворот: Сергей Телегин неуклюже выставил конек, и шайба срикошетила в ворота Сергея Мыльникова — 0:1.





Удивительно, но именно тольяттинцы имели две прекрасные возможности забить в меньшинстве, когда получили двойной малый штраф. В первом случае выручил голкипер «Трактора», а во втором гости бездарно разыграли выход «2 в 1». И тут же поплатились за это. Максим Шабанов мастерски убрал шайбу под себя, обыграл защитника и неотразимо кистевым броском отправил снаряд в «паутину» — 1:1.

В дебюте второго периода «Лада» выстрелила дуплетом. В течение двух минут они дважды зажгли «красный свет» за воротами Мыльникова. Авторами заброшенных шайб стали Архип Неколенко и Остап Сафин. Хозяевам турнира понадобилось немало времени на то, чтобы вернуться в игру. Еще до ухода на перерыв напомнил о себе Дилан Сикьюра. Канадский форвард замкнул передачу из-за ворот от Никиты Тертышного, сократив отставание в счете до минимума — 2:3.

Он же и сравнял счет в начале третьего периода. Правда, не без помощи рикошета. В целом, заключительный отрезок матча «черно-белые» провели здорово. Лишь изредка они давали соперникам возможность раскатиться и провести парочку неплохих позиционных атак. В остальном и целом челябинцы полностью переигрывали тольяттинцев. И, казалось, заброшенная им шайба будет лишь делом времени.

Но время шло, а резиновый диск никак не желал оказываться в сетке ворот гостей. Более того, волжане стали все чаще и чаще огрызаться. Но концовка осталась за «черно-белыми». За две с небольшим минуты до финальной сирены они получили возможность сыграть в большинстве. Шквал атак и бросков по воротам волжан успеха не принесли.





Пришлось командам играть 5-минутный овертайм в формате 3×3. Здесь «Трактор» добился-таки своего. Владимир Ткачев пошел на обострение, но не стал бросать по воротам из выгодной позиции, а сделал точную передачу на свободного Максима Шабанова. Тому осталось лишь не промахнуться по пустым воротам. 4:3 — победа «Трактора»!

Хоккей. Кубок губернатора Челябинской области.

27 августа. «Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 от (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Михайлов (Максим Березин), 01:23 (5×5).

1:1 — Максим Шабанов (Никита Тертышный, Андрей Светлаков), 05:25 (5×4).

1:2 — Архип Неколенко (Никита Михайлов, Зият Пайгин), 21:02 (5×5).

1:3 — Остап Сафин (Максим Березин, Трой Джозефс), 22:08 (5×5).

2:3 — Дилан Сикьюра (Григорий Дронов, Никита Тертышный), 30:47 (5×5).

3:3 — Дилан Сикьюра (Александр Кадейкин, Илья Карпухин), 40:56 (5×5).

4:3 — Максим Шабанов (Владимир Ткачев), 64:13 (3×3).

Три лучших игрока (версия ИА «Первое областное»): Максим Шабанов («Трактор»), Никита Михайлов («Лада»), Дилан Сикьюра («Трактор»).

Отметим, что в другом поединке игрового дня хабаровский «Амур» с минимальным счетом обыграл «Югру» из Ханты-Мансийска (2:1). Завтра, 28 августа, на Кубке губернатора Челябинской области состоятся еще два поединка: «Лада» vs «Амур» (15:00) и «Трактор» vs «Югра» (19:00).

