Магнитогорский «Металлург» сенсационно уступил «Нефтехимику» в чемпионате КХЛ

Южноуральская команда потерпело «сухое» домашнее поражение со счетом 0:2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» потерпели неожиданное домашнее поражение от «Нефтехимика» в чемпионате КХЛ. Действующие обладатели Кубка Гагарина уступили со счетом 0:2, так и не сумев поразить ворота Артема Загидулина, который еще в прошлом сезоне выступал за магнитогорский клуб, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начало сезона в КХЛ у магнитогорцев складывается по не самому лучшему сценарию. Поражение в Ярославле, непростая победа над питерскими армейцами, а теперь подопечные Андрея Разина сенсационно уступили скромным середнякам Восточной конференции.

«Нефтехимик» сыграл здорово, выжав максимум из своих возможностей. И выиграл абсолютно по делу. Уже в самом дебюте нижнекамцы забросили шайбу, которую, правда, арбитр не засчитал. После просмотра видеоповтора судьи зафиксировали офсайд у игрока гостей. Клуб из Татарстана своего все-таки добился чуть позже, когда Андрей Белозеров протолкнул шайбу в ворота Александра Смолина.

Хозяева льда, хоть и владели игровым преимуществом, выгоды из этого извлечь не могли. Во втором периоде магнитогорцы добавили агрессии в атаке, стали чаще бросать по воротам соперника. Но и этот шаг себя не оправдал. На последнем рубеже здорово действовал голкипер Артем Загидулин.

Экс-вратарь «Металлурга» поймал кураж и продолжил творить чудеса в заключительном отрезке матча. А затем, уже в самой концовке, наступила развязка. Нижнекамцы организовали хорошую контратаку, которую точным броском завершил Вячеслав Лещенко. Магнитогорская команда неожиданно потерпела «сухое» домашнее поражение.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 8 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Андрей Белозеров (Владислав Леонтьев), 13:39 (5×5).

0:2 — Вячеслав Лещенко (Владимир Брюквин, Илья Пастухов), 58:42 (5×5).

Следующий матч магнитогорцы проведут с... «Нефтехимиком», но уже в Нижнекамске. Игра состоится 12 сентября.