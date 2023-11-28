«Металлург» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в чемпионате КХЛ

Магнитогорский клуб проигрывал 0:3, но выиграл по буллитам 4:3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» продлили свою победную серию в чемпионате КХЛ до 11 матчей. Сегодня, 28 ноября, южноуральцы уступали по ходу игры «Нефтехимику» со счетом 0:3, но затем забросили три безответные шайбы и вырвали победу в серии буллитов — 4:3. Подопечные Андрея Разина сохранили за собой лидерство в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде, несмотря на обилие голевых моментов, зрители заброшенных шайб не увидели. А во втором отрезке матча «Нефтехимик» создал себе комфортный задел в счете. С интервалом в 6 минут хозяева льда забросили три безответные шайбы. Их авторами стали Булат Шафигуллин, Александр Дергачев и Евгений Митякин.

Хэдкоуч «Магнитки» вынужден был пойти на смену голкипера. Вместо Александра Судницына на лед вышел Илья Набоков. И этот шаг оправдал себя. Под занавес периода «сталевары» забили-таки гол престижа — мощнейший выстрел с угла площадки получился у капитана команды Егора Яковлева.

В третьем периоде подопечные Андрея Разина добавили в движении. Однако до поры до времени оборона «Нефтехимика» пусть и не без труда, но справлялась с мощными атаками соперника. Но и она дрогнула, когда в большинстве магнитогорцы сократили отставание в счете до минимума: точный бросок удался Даниле Юрову.

Пять минут спустя форвард магнитогорцев Роман Канцеров выровнял положение. Гости могли решать все в основное время матча, но на последнем рубеже у нижнекамцев здорово действовал Филипп Долганов. Исход противостояния решался в серии послематчевых буллитов. Единственную шайбу в них забросил форвард «Магнитки» Никита Михайлис.

Следующий матч «Металлург» сыграет также на выезде — 30 ноября южноуральцы сыграют с «Барысом» в Астане.