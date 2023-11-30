Хоккеисты «Металлурга» проиграли «Барысу» и прервали 11-матчевую победную серию

Магнитогорский клуб уступил в чемпионате КХЛ команде из Казахстана со счетом 2:5

Хоккейный клуб «Металлург» прервал свою 11-матчевую победную серию в чемпионате КХЛ, уступив в гостевом поединке астанинскому «Барысу» со счетом 2:5. Южноуральский клуб проиграл впервые с 29 октября команде, занимавшей перед матчем последнее место в Лиге. Авторами заброшенных шайб в составе «сталеваров» стали Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Казалось бы, какие тут могут быть сомнения в исходе противостояния, если в нем встречаются лучшая и худшая команда регулярного чемпионата КХЛ. Но в этом и есть прелесть турнира, что в нем в отдельно конкретном матче не может быть очевидного фаворита и аутсайдера. Эту аксиому наглядно продемонстрировал прошедший матч. В нем «Барыс» разгромил лидера турнира, причем сделал это заслуженно и в красивом стиле.

Впрочем, эту неудачу «Металлурга» можно объяснить и накопившейся у игроков усталости. Все-таки «сталевары» проводили четвертый поединок за последние семь дней. К тому же на выезде. Только этим и можно объяснить поражение южноуральцев.

Уже на 12-й минуте хозяева льда открыли счет в матче благодаря усилиям Аркадия Шестакова. В начале второго периода Даниил Апальков с передач Понтуса Оберга и Эмиля Нургалиева удвоил преимущество казахстанского клуба.

В середине второго периода форвард «Магнитки» Дмитрий Силантьев размочил счет в матче и, казалось, бы вернул свою команду в игру. Но еще до перерыва Эмиль Нургалиев с передачи Кристиана Хенкеля сделал счет 3:1.

В заключительном отрезке матча астанинцы забросили еще две шайбы. Отличились Алихан Омирбеков и Адиль Бекетаев. Под занавес игры гости ответили точным выстрелом Никиты Михайлиса. 2:5 — крупное поражение «Металлурга», которое, впрочем, не отразилось на его турнирном положении. Подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата КХЛ.

Магнитогорский клуб завершил гостевую серию матчей. Впереди его ждут четыре домашних поединка. Первый соперник — питерский СКА, с которым южноуральцы сыграют 3 декабря.