Шесть хоккеистов «Трактора» и «Металлурга» выступят на Кубке Первого канала

В турнире примут участие сборные России, Китая, Белоруссии и Казахстана

Тренерский штаб сборной России 25 по хоккею объявил состав на Кубок Первого канала, который пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В состав национальной команды вошли шесть хоккеистов челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», сообщает пресс-служба ФХР.



В расширенный список вошли хоккеисты 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков — 24 года. Главный тренер команды — Роман Ротенберг. Из «Трактора» приглашение получили четыре хоккеиста: защитники Сергей Телегин и Илья Карпухин, а также нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Максим Шабанов. Магнитогорский «Металлург» представляют защитник Григорий Дронов и форвард Никита Гребенкин.

Расписание матчей Кубка Первого канала (время начала матчей челябинское):



14 декабря, четверг

16:00 Беларусь — Китай

20:30 Россия — Казахстан



16 декабря, суббота

13:00 Казахстан — Китай

17:00 Беларусь — Россия



17 декабря, воскресенье

13:00 Беларусь — Казахстан

17:00 Россия — Китай