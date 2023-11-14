Тренерский штаб сборной России 25 по хоккею объявил состав на Кубок Первого канала, который пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В состав национальной команды вошли шесть хоккеистов челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», сообщает пресс-служба ФХР.
В расширенный список вошли хоккеисты 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков — 24 года. Главный тренер команды — Роман Ротенберг. Из «Трактора» приглашение получили четыре хоккеиста: защитники Сергей Телегин и Илья Карпухин, а также нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Максим Шабанов. Магнитогорский «Металлург» представляют защитник Григорий Дронов и форвард Никита Гребенкин.
Расписание матчей Кубка Первого канала (время начала матчей челябинское):
14 декабря, четверг
16:00 Беларусь — Китай
20:30 Россия — Казахстан
16 декабря, суббота
13:00 Казахстан — Китай
17:00 Беларусь — Россия
17 декабря, воскресенье
13:00 Беларусь — Казахстан
17:00 Россия — Китай
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