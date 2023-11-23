Форвард «Металлурга» Никита Михайлис набрал 6 очков в матче с «Трактором»

Магнитогорский клуб разгромил челябинский в чемпионате КХЛ со счетом 6:3

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис стал героем матча чемпионата КХЛ с «Трактором». Форвард принял участие во всех результативных атаках, набрав 6 очков по системе «гол+пас»: на его счету одна заброшенная шайба и пять голевых передач. Челябинский «Трактор» не смог одержать третью победу подряд в южноуральском дерби, уступив со счетом 3:6, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это была уже четвертая встреча команд в рамках текущего чемпионата КХЛ. В предыдущих трех были сильней «черно-белые»: челябинцы выиграли на своей площадке (2:1 и 5:1), а также победили в гостях (4:2). Правда, это не дало им какого-то преимущества в турнирной таблице: «Магнитка» перед новым свиданием с «черно-белыми» возглавляли Восточную конференцию, тогда как «Трактор» занимал 5-ю строчку.

Начало встречи осталось за хозяевами льда. Уже в дебюте игры удался ювелирный по точности бросок в исполнении защитника Робина Пресса. В середине периода Данила Юров удвоил преимущество. Ближе к перерыву «черно-белые» включились и создали несколько моментов у ворот Ильи Набокова, но подвела реализация.





На первых минутах второй трети матча челябинцы действовали активно и были близки к успеху. После броска Виталия Кравцова шайба угодила в каркас ворот. Близок к голу был и Максим Шабанов, но форвард «Трактора» не сумел в ближнем бою переиграть голкипера «сталеваров». Хозяева льда своими шансами воспользовались. Отличились Александр Петунин и Никита Михайлис. После третьего гола «Магнитки» Алексей Заварухин заменил Никиту Подскребалина на Зака Фукале.

В заключительной двадцатиминутке челябинцы внесли интригу в матч. При счете 0:5 они забросили три шайбы. Дважды отличился Мэдисон Бауи, еще одна шайба у Виталия Кравцова. Хозяева льда усилиями Александра Петунина сумели сохранить победный счет. Форвард «Магнитки» оформил хет-трик. Но главным героем матча стал Никита Михайлис. Он поучаствовал во всех результативных атаках магнитогорского клуба, набрав 6 (1+5) результативных очков.

«Металлург» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. А «Трактору» предстоит с новой попытки предпринимать погоню за лидирующей группой. В ближайшем матче, 25 ноября, подопечные Алексея Заварухина сыграют в Уфе с «Салаватом Юлаевым».