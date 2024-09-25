«Металлург» давил, «Спартак» забивал — в КХЛ сыгран самый нелогичный хоккейный матч

Магнитогорский «Металлург» уступил столичному клубу со счетом 3:4

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» провели хороший матч со «Спартаком» в чемпионате КХЛ. Южноуральцы создали огромное количество голевых моментов, нанесли в два раза больше бросков по воротам соперника, но умудрились проиграть со счетом 3:4. «Красно-белые», сыграв от обороны, наказали южноуральцев за ошибки в обороне и показали хороший процент реализации своих моментов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Яркая и зрелищная предыдущая игра «Металлурга» с «Салаватом Юлаевым» (5:3) дала надежду болельщикам магнитогорского клуба, что их команда находится на пути выздоровления. И дело даже не в положительном результате, а то как здорово «сталевары» комбинировали, действовали с позиции силы в атаке. Примерно в таком же ключе они начали и поединок со «Спартаком».

Магнитогорцам удалось забить быструю шайбу. В игровом эпизоде классно разобрался в ситуации Робин Пресс: вкатившись в зону соперника, он выдержал паузу и сделал изумительный пас на открытого Дмитрия Силантьева. Тот в касание переправил шайбу в пустой угол ворот «красно-белых» — 1:0!

На этом хозяева льда не успокоились и создали еще как минимум три голевых момента. Удваивать преимущество могли Данил Голобобов, Даниил Вовченко и Никита Михайлис. Однако голкипер москвичей Дмитрий Николаев здорово действовал на последнем рубеже.

Москвичи проводили редкие, но опасные контратаки. Одна из них завершилась взятием ворот. Здорово сыграл Иван Морозов, сделавший идеальный пас на Павла Порядина — 1:1. «Спартак» после заброшенной шайбы стал действовать смелее и вообще концовку периода провел здорово. Шикарный голевой момент был у Андрея Локтионова — голкипер «Магнитки» Илья Набоков с большим трудом парировал бросок форварда «красно-белых».

Второй период «сталевары» начали так же мощно, как и первый. Правда, помогло им в этом и удаление у соперника. Правда, реализовать большинство им не удалось. Хозяева льда какое-то время еще продолжали владеть преимуществом, но пропустили в свои ворота. Здорово подключился к атаке защитник «красно-белых» Даниил Орлов. Не менее классным у него получился кистевой бросок с острого угла — 1:2.

«Металлург» продолжал давить, владеть преимуществом. В какой-то момент по броскам в створ ворот у хозяев было двукратное преимущество: 24-12. Но толку от этого было мало. В конце периода москвичи забросили еще одну шайбу. Причем, очень похожую на предыдущую: Никита Голдобин выступил в роли ассистента, а примерно с такого же расстояния в дальний угол кистевой бросок нанес Павел Порядин — 1:3.

Но и это было не все! В конце периода «Спартак» еще раз наказал соперника за ошибку. На этот раз завершал острую контратаку Александр Беляев — 1:4. Такой вот нелогичный хоккей видели болельщики Магнитогорска: их команда давила, много атаковала и бросала по воротам, а забивали, выжимая максимум из своих моментов соперники.

Даниил Вовченко в начале третьего периода сделал важное дело: вернул команду в игру, забросив быстрый гол — 2:4. В середине периода Данила Юров сократил отставание в счете до минимума — 3:4. Стало ясно: болельщиков ждет яркая и огненная концовка. Тем более, что за 5,5 минут до финальной сирены хозяева получили возможность сыграть в большинстве. Увы, реализовать его не получилось. Не хватило сил и на финальный штурм.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 25 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 3:4 (1:1, 0:3, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Силантьев (Робин Пресс, Виталий Орехов), 03:26 (4×4).

1:1 — Павел Порядин (Иван Морозов), 07:27 (5×5).

1:2 — Даниил Орлов (Николай Голдобин), 28:29 (5×5).

1:3 — Павел Порядин (Николай Голдобин, Егор Савиков), 35:42 (5×5).

1:4 — Александр Беляев (Егор Филин), 38:43 (5×5).

2:4 — Даниил Вовченко (Игорь Гераськин), 42:13 (5×5).

3:4 — Данила Юров (Алексей Маклюков, Робин Пресс), 51:53 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Павел Порядин («Спартак»)

Автор двух заброшенных шайб. На классе и мастерстве реализовал голевые моменты. Стал главным творцом победы «красно-белых».

Николай Голдобин («Спартак»)

Здорово сыграл против бывших одноклубников. Сам забросить не смог, зато выдал две классных результативных передачи.

Даниил Вовченко («Металлург»)

Был одним из самых активных в составе «Металлурга», забросил важную шайбу в дебюте третьего периода. Но она не помогла хозяевам перевернуть ход игры.

В следующем матче магнитогорский «Металлург» на своей площадке сыграет уже послезавтра, 27 сентября. Его соперником станет казанский «Ак Барс».