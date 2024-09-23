Магнитогорский «Металлург» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в чемпионате КХЛ

Южноуральцы вели в счете 4:0 и едва не дали сопернику отыграться

Хоккеисты «Металлурга» и «Салавата Юлаева» устроили яркое голевое шоу в чемпионате КХЛ. Магнитогорская команда вела в счете 4:0, но умудрилась растерять преимущество. Клуб из Башкортостана сократил отставание до минимума, снял вратаря на шестого полевого игрока в самой концовке встречи, но пропустил в пустые ворота. 5:3 — в пользу «Металлурга», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорская команда начала встречу очень бодро. Мало того, что они предложили соперникам высокие скорости, так еще и практически каждую свою атаку стремились завершить броском по воротам. Эта заряженность на ворота подкупала. Чувствовалось, что вот-вот и игроки уфимского «Салавата Юлаева» дрогнут.

Но те держали оборону. Сдюжили они и при игре в меньшинстве, не дав соперникам вольготно чувствовать в чужой зоне. Однако и впереди «салатовые», по сути, ничего не сделали. Красноречиво говорит об этом и статистика первого периода, в котором хозяева в бросках по воротам значительно превосходили соперника: 13-4.

Вот только материализовать все это в заброшенные шайбы «Металлургу» удалось только под занавес периода. Опытнейший капитан Егор Яковлев сделал гол из ничего: перехватил шайбу в чужой зоне, чуть продвинулся вперед и сделал пас на Дмитрия Силантьева. Тот не долго раздумывая с острого угла умудрился найти лазейку и отправил шайбу в ворота — 1:0.

«Металлург» и не думал сбавлять обороты во втором периоде. К 5-й минуте южноуральцы удвоили преимущество. Они коллективно здорово поборолись в углу площадки, а Александр Петунин мастерски сыграл в ближнем бою, переиграв голкипера Семена Вязового — 2:0.

Тот же Петунин пару минут спустя забросил и еще одну шайбу, причем сделал это необычным образом: словно кием он отправил снаряд в лузу, застигнув врасплох вратаря уфимцев — 3:0! Наставник юлаевцев Виктор Козлов вынужден был пойти на смену голкипера: место в воротах занял Александр Самонов. Тот «сухим» в деле оставался недолго: первый же бросок в створ достиг цели: это Егор Коробкин нанес точный кистевой бросок — 4:0.

«Салават Юлаев» на какое-то время сник окончательно: «Металлург» наконец в этом сезоне показывал свою чемпионскую игру. Ту самую, которая позволила им завоевать Кубок Гагарина. Но «сталевары» сами же дали соперникам вернуться в игру. Череда удалений, и уфимцы в формате «5 на 3» отквитали одну шайбу, ее автором стал Шелдон Рэмпал, а уже в самой концовке Михаил Науменков по-бейсбольному сделал счет 2:4.

Ключевым эпизодом в третьем периоде стал эпизод, при котором «Салават Юлаев» получил возможность сыграть в большинстве. Уфимцы создали несколько голевых моментов и добились-таки своего. Джошуа Ливо мастерски бросил в ближний угол ворот, а Илья Набоков, как показалось, немного «потерял» ворота.

Гости бросились отыгрываться. И были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но «Металлург» выстоял, а еще забросил в пустые ворота. Точку в матче поставил Егор Коробкин. Он, наряду с Александром Петуниным оформил «дубль», став одним из героев поединка.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 23 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (1:0, 3:2, 1:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Силантьев (Егор Яковлев), 17:13 (5×5).

2:0 — Александр Петунин (Михаил Грасс), 24:51 (5×5).

3:0 — Александр Петунин (Данила Паливко, Робин Пресс), 27:02 (5×5).

4:0 — Егор Коробкин (Робин Пресс, Алексей Маклюков), 30:16 (5×5).

4:1 — Шелдон Рэмпал (Александр Хмелевски, Джошуа Ливо), 36:01 (5×4).

4:2 — Михаил Науменков, 39:07 (5×5).

4:3 — Джошуа Ливо (Александр Хмелевски, Нэйтан Тодд), 48:02 (5×4).

5:3 — Егор Коробкин (Люк Джонсон, Илья Набоков), 59:42 (en).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Александр Петунин («Металлург»)

Забросил две классные шайбы в дебюте второго периода. После них соперник долго не мог придти в себя. Был на льду одним из самых активных.

Егор Коробкин («Металлург)

Еще один автор «дубля». Часто угрожал воротам соперника. Поставил точку в матче, забросив в пустые ворота.

Джошуа Ливо («Салават Юлаев»)

Лидер уфимского клуба снова был на высоте. В его активе гол и результативная передача.

Послезавтра, 25 сентября, «Металлург» на своем льду принимает московский «Спартак».